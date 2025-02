Trump wysłał ankietę do krajów Europy. Kilka pytań

Stany Zjednoczone zwróciły się do stolic europejskich z prośbą o przedstawienie szczegółowych pomysłów dotyczących uzbrojenia, zakresu sił pokojowych i ustaleń dotyczących bezpieczeństwa, jakie można wprowadzić w ramach gwarancji dla Ukrainy.

Informację tę przekazał agencji Reuters prezydent Finlandii Alexander Stubb. – Europejczycy będą musieli zdecydować, czy faktycznie odpowiedzą na kwestionariusz, czy też odpowiedzą na niego wspólnie – powiedział.

Z kolei z nieoficjalnych doniesień "Financial Times" wynika, że kwestionariusz miał zostać wysłany w tygodniu. "Waszyngton zamierza w swoim kwestionariuszu, wysłanym do rządów przez Departament Stanu USA, określić gotowość Europy do ochrony Kijowa po zawarciu pokoju oraz cenę, jaką Europa jest gotowa zapłacić w zamian za udział w negocjacjach z Moskwą" – czytamy. Departament Stanu miał zażądać "szczegółów dotyczących sprzętu wojskowego, który stolice europejskie byłyby w stanie zapewnić oraz liczby brygad wojskowych, które byłyby gotowe rozmieścić".

Cytowany przez Reutersa rzecznik Departamentu Stanu USA zaznaczył, że Waszyngton oczekuje tego, że "europejscy partnerzy obejmą przewodnictwo w ustanawianiu trwałych ram bezpieczeństwa".

Szczyt przywódców państw UE w Paryżu

Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołał na poniedziałek nadzwyczajny szczyt w Paryżu. W wydarzeniu mają wziąć udział przywódcy państw europejskich. O planowanym spotkaniu poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

– Bardzo się cieszę, że prezydent Macron zaprosił naszych przywódców do Paryża – powiedział szef MSZ. Zdaniem Sikorskiego, przedstawiciele państw europejskich omówią "w bardzo poważny sposób" wyzwanie, jakie miał – jego zdaniem – postawić przed nimi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

– Prezydent Trump ma metodę działania, którą Rosjanie nazywają "razwiedka bojem", czyli rozpoznanie walką: naciskasz i widzisz, co się dzieje, a potem zmieniasz pozycję. I my musimy na to odpowiedzieć – zaznaczył Sikorski, cytowany przez RMF 24.

