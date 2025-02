Wysłannik Trumpa w Polsce. "Chce się wsłuchać w nasz głos"

Do Warszawy w przyszłym tygodniu przyleci generał Keith Kellogg, specjalny wysłannik USA ds. Ukrainy i Rosji. W planach jest m.in. spotkanie z Andrzejem Dudą – przekazała Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta.

Generał Keith Kellogg to specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji. Na kończącej się Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium zapowiedział, że "Europy nie będzie bezpośrednio przy stole negocjacyjnym w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie".

Jak wyjaśnił stanie się tak, ponieważ Stany Zjednoczone "nie chcą powtórki z Mińska", gdzie przy stole siedziało wiele osób, a na koniec zabrakło trwałych efektów.

Paprocka: Gen. Kellogg w Polsce

– Przecież w przyszłym tygodniu gen. Kellogg będzie gościł w Warszawie, ma zaplanowane spotkania. Ewidentnie chce się w głos Polski również wsłuchać – stwierdziła Paprocka w Polsat News, odnosząc się do obaw części liderów i polityków o to, że kraje europejski nie zostaną dopuszczone do negocjacji ws. Ukrainy.

Jak stwierdziła Paprocka, o planowanej wizycie Kellogga prezydent mówił podczas briefingu po spotkaniu z szefem Pentagonu. Wtedy jednak nie padły czasowe ramy, kiedy mogłoby się to zdarzyć. – Mamy wizytę wiceprezydenta Vance'a, mamy wizytę szefa Pentagonu, mamy zaplanowaną wizytę pana generała. Naprawdę trzeba do tej sprawy podchodzić z absolutnym spokojem – podkreśliła.

W sobotę gen. Keith Kellogg oznajmił w Monachium, że – choć zamierza "zebrać opinie Europejczyków" – to "kiedy będziemy siedzieć przy stole, to naprawdę będzie dwóch protagonistów (...) i pośrednik". Jak określił, protagonistami są Rosja i Ukraina, a Stany Zjednoczone są pośrednikiem. – Wiem, że to może brzmieć jak dźwięk paznokci po tablicy, że to może trochę uwierać, ale mówię wam coś, co jest dość szczere – zaznaczył współpracownik Donalda Trumpa.

