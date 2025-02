Wojna na Ukrainie. Kellogg: Europy nie będzie przy stole negocjacyjnym

Jak powiedział Keith Kellogg, specjalny przedstawiciel prezydenta USA ds. Ukrainy i Rosji, przy stole negocjacyjnym nie będzie przedstawicieli krajów europejskich. Dodał jednak, że "byłoby głupotą twierdzić”, że Ukraina nie będzie brała udziału w tym procesie.

Rozmowy pokojowe bez Europy

Kellogg postanowił również przypomnieć, że wojna na pełną skalę trwa już od trzech lat.

– Wiem, że mogę być krytykowany, a moje słowa mogą wydawać się polityczne, ale fakt pozostaje faktem: Trump odziedziczył tę wojnę. Naszym celem nie jest doprowadzenie do śmierci każdego Ukraińca – powiedział podczas konferencji w Monachium.

Specjalny przedstawiciel Trumpa wspomniał o Mińsku 2, podkreślając, że w trakcie procesu rozwiązywania wojny w Donbasie przy stole negocjacyjnym zasiadło wiele osób, które "nie miały możliwości przyłączenia się do procesu pokojowego”.

– To się nie udało. Nie powtórzymy sytuacji z Mińska – powiedział Kellogg. Dodał, że USA będą nadal wspierać finansowo Ukrainę, choć ich głównym celem będzie "zatrzymanie zabijania" ludzi.

Jedna z metod nacisku na Władimira Putina, która ma zmusić go do zakończenia wojny mają być sankcje. Według Kellogga obecne ograniczenia nałożone na Rosję oceniane są na "tylko trzy” w skali od 1 do 10, jeśli chodzi o to, jak bolesna może być presja gospodarcza.

Rozmowy o pokoju

W środę rano doszło do rozmowy telefonicznej pomiędzy Donaldem Trumpem a Władimirem Putinem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że przywódcy omawiali kwestie związane z Bliskim Wschodem oraz relacje bilateralne między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, a także poruszyli temat sytuacji na Ukrainie i zgodzili się, że długoterminowe rozwiązanie konfliktu można osiągnąć wyłącznie poprzez negocjacje. Rosyjski przywódca zaprosił prezydenta USA do Moskwy.

Tego samego dnia Donald Trump odbył rozmowę z Wołodymyrem Zełenskim.

Czytaj też:

Zełenski powiedział Trumpowi "nie". Wyciekły kulisy sprawyCzytaj też:

"Unia musi się zbroić". Sikorski zaskoczył ws. Trumpa