Głosy tego kandydata zdecydują. "Bez nich nie ma szans"

Prognozę dot. wyborów prezydenckich, w oparciu o dotychczasowe sondaże, przygotował portal Onet. "Prognoza daje dziś największe szanse na zwycięstwo Rafałowi Trzaskowskiemu. Kandydat Koalicji Obywatelskiej mógłby liczyć na 36,9 proc. poparcia. Na drugiej pozycji, dającej awans do drugiej tury, znalazłby się Karol Nawrocki z wynikiem 27,4 proc. Na trzecim miejscu, z dość bezpieczną przewagą nad czwartym, byłby Sławomir Mentzen. Kandydat Konfederacji może liczyć na 13,7 proc. poparcia. Dopiero za nim jest marszałek Sejmu Szymon Hołownia z wynikiem 7,6 proc." – czytamy.

Dalej są: Magdalena Biejat (4,1 proc.), Krzysztof Stanowski (3,6 proc.), Grzegorz Braun (2,3 proc.), Marek Jakubiak (1,6 proc.) i Adrian Zandberg (1,5 proc.).

Trzaskowski pewnym liderem, Nawrocki łapie zadyszkę

"Nawrocki powoli zaczyna czuć na plecach oddech Sławomira Mentzena, który korzysta z jego słabości i jest ewidentnie na fali. Jednak miejsce w drugiej turze dla Karola Nawrockiego jest w tym momencie niezagrożone, a według naszego modelu prawdopodobieństwo, że zostanie on wyprzedzony przez Sławomira Mentzena można liczyć w tysięcznych częściach procenta" – opisuje serwis.

Zwrócono uwagę, że kandydat Konfederacji jest na dobrej drodze, by osiągnąć najlepszy wynik w historii swojego obozu politycznego. "Poparcie, na jakie może liczyć w prognozie, jest niemal dwukrotnie wyższe od tego, jakie Konfederacja osiągnęła podczas wyborów do sejmu w 2023 r. Należy również zaznaczyć, że jest on nadal w trendzie wzrostowym" – czytamy.

Choć na wejście do drugiej tury szanse Mentzen ma niewielkie, to właśnie głosy oddane na niego w pierwszej turze mogą być decydujące dla ostatecznego wyniku wyborów. "Wysoce prawdopodobne trzecie miejsce sprawiłoby, że jego wyborcy staliby się języczkiem u wagi przed drugą turą wyborów. W teoretycznym scenariuszu zwycięstwa Karola Nawrockiego, kandydat PiS potrzebuje zmobilizować i przekonać do siebie praktycznie całość elektoratu lidera Konfederacji" – przekonuje Onet.

Czytaj też:

Porażka Mentzena. Hołownia się cieszy, Konfederacja odpowiadaCzytaj też:

Kaczyński zaniepokojony Nawrockim. "Wstrząsnął posłami"