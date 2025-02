Nie chcą wspierać Nawrockiego? Prominentni politycy PiS sceptyczni

Do wyborów prezydenckich pozostał trzy miesiące. Sondaże wskazują, że w drugiej turze o fotel prezydenta zawalczą Rafał Trzaskowski z KO oraz wspierany przez PiS kandydat obywatelski Karol Nawrocki.

Tymczasem według Onetu w PiS brakuje entuzjazmu wobec kandydatury prezesa IPN. "Mateusz Morawiecki jest dziś zajęty autolansem, a nie dbaniem o interes PiS. Widać wyraźnie, że były premier unika angażowania się w kampanię wyborczą Karola Nawrockiego, robi to ostentacyjnie. Inna rzecz, że to poważniejszy problem w parlamentarnym klubie PiS" – czytamy.

Lenistwo i niechęć do Nawrockiego

Kandydat ma być traktowany w partii jako "ciało obce". "Spotkania Nawrockiego z wyborcami wypadają dobrze. Szkopuł w tym, że przeważająca większość posłów i europosłów nie pomaga w kampanii, a to kluczowe biorąc pod uwagę, że PiS nie ma pieniędzy na sfinansowanie wystawnej promocji Nawrockiego" – twierdzą rozmówcy portalu. Jeden z nich mówi: – Partia nie jest zaangażowana. Nie ma walki o wynik. Pomaga może co piąty. A to i tak po dużych naciskach ze sztabu i centrali.

Są tacy, którzy nie angażują się w kampanię z powodu lenistwa. Jednak grupa, "zwłaszcza wysoko postawionych pisowców, nie chce pomagać Nawrockiemu, bo jest zazdrosna o jego pozycję na prawicy po wyborach — nawet jeśli przegra, to na pewno wejdzie do drugiej tury i zdobędzie 8-9 mln głosów, a to oznacza jego ekspresowy awans w hierarchii PiS". Według Onetu to nie tylko Morawiecki, ale też Beata Szydło i Daniel Obajtek. "Omijają Nawrockiego szerokim łukiem, zajęci walką o własną pozycję" – podano.

Szanse Nawrockiego

Z najnowszego sondażu prezydenckiego Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że Rafała Trzaskowskiego popiera 35 proc. badanych, Karola Nawrockiego – 25 proc., a Sławomira Mentzena – 16 proc. Na czwartym miejscu jest Szymon Hołownia – 8 proc. wskazań. Krzysztof Stanowski, który zadebiutował w badaniu "SE", uzyskał 5 proc. poparcia. Na 3 proc. może liczyć Grzegorz Braun, a Magdalena Biejat, Adrian Zandberg i Marek Jakubiak mają po 2 proc. poparcia. Innego kandydata wskazało 2 proc. respondentów.

Czytaj też:

Tusk uderza w PiS i Konfederację. W tle MoskwaCzytaj też:

"Zielony Rafał". PiS publikuje raport ws. Trzaskowskiego