Tusk uderza w PiS i Konfederację. W tle Moskwa

Tusk nie jest zadowolony z przebiegu konferencji. Szef polskiego rządu odniósł się w niedzielę do wydarzenia w mediach społecznościowych.

"Jako turysta bardzo lubię to miejsce. Mili ludzie, doskonałe piwo, niesamowita Pinakoteka. Jako historyk i polityk jedyne, co mogę dziś powiedzieć, to: MONACHIUM. NIGDY WIĘCEJ" – napisał lider Platformy Obywatelskiej w języku angielskim na portalu X.

Vance krytykuje UE, Tuska odpowiada

Z kolei w sobotę Tusk nawiązał bezpośrednio do słów J.D. Vance'a. "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II »NIE LĘKAJCIE SIĘ«, powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej" – stwierdził szef rządu we wpisie na tej samej platformie. Również w tym przypadku słowa padły po angielsku.

Wiceprezydent USA J.D. Vance, występując w Monachium, negatywnie ocenił działania przywódców UE.

– Zagrożenie, które najbardziej martwi mnie, gdy myślę o Europie, to nie Rosja czy Chiny, to nie jakakolwiek inna potęga zewnętrzna. To, co mnie martwi, to zagrożenie wewnętrzne, odejście Europy od niektórych z jej najbardziej podstawowych wartości, wartości wspólnych ze Stanami Zjednoczonymi – mówił Vance w swoim przemówieniu.

Premier sugeruje PiS i Konfederacji sprzyjanie Moskwie

Donald Tusk ponownie nawiązał do wydarzenia w mediach społecznościowych. Tym razem premier odniósł się jednak do polskiej sceny politycznej.

"Wołodymyr Zełenski stwierdził wczoraj, że 'Bruksela może niektórych frustrować, ale jak nie będzie Brukseli, to przyjdzie Moskwa'. Ukraiński prezydent to rozumie, a PiS i Konfederacja nie" – napisał szef polskiego rządu.

"Albo, co gorsza (i co bardziej prawdopodobne), rozumieją to bardzo dobrze" – dodał premier.

