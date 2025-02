Tusk reaguje na słowa Vance'a. Poszło o papieża Jana Pawła II

– Jak powiedział papież Jan Paweł II, moim zdaniem, jeden z najbardziej niezwykłych obrońców demokracji na tym kontynencie, jak i na każdym innym: "Nie lękajcie się". Nie powinniśmy bać się naszych własnych obywateli, nawet jeśli wyrażają oni poglądy niezgodne z ich przywództwem – mówił Vance w przemówieniu wygłoszonym podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Tusk upomina Vance'a po cytacie z Jana Pawła II

Na wystąpienie wiceprezydenta USA zareagował premier Donald Tusk. "Każdy, kto cytuje słowa Jana Pawła II »NIE LĘKAJCIE SIĘ«, powinien pamiętać, że miały one na celu wzmocnienie oporu narodu polskiego przeciwko dominacji rosyjskiej" – stwierdził szef rządu we wpisie opublikowanym po angielsku na platformie X.

Reakcja Tuska jest szeroko komentowana w internecie. Dziennikarz tygodnika "Niedziela" Artur Stelmasiak stwierdził, że wiceprezydent USA zna lepiej papieskie nauczanie niż polski premier. "Sporo dziś mówił o ochronie życia, demokracji, wolności słowa itd." – napisał Stelmasiak na portalu X, nawiązując do wystąpienia Vance'a w Monachium.

"Nie lękajcie się". Inauguracja pontyfikatu papieża Polaka

Słynne słowa papieża padły 22 października 1978 r. podczas homilii wygłoszonej w inaugurację pontyfikatu. – Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie lękajcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! – mówił Jan Paweł II.

"Nie lękajcie się" to także tytuł pieśni, która stała się hymnem Ogólnopolskiego Spotkania Młodych z papieżem Benedyktem XVI w maju 2006 r. Autorem słów i melodii hymnu jest kompozytor Piotr Pałka.

