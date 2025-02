Porażka Mentzena. Hołownia się cieszy, Konfederacja odpowiada

Kandydat Konfederacji w wyborach prezydenckich Sławomir Mentzen złożył pozew w sobotę. Polityk Polski 2050 w ubiegłym tygodniu z mównicy sejmowej oskarżył bowiem Mentzena o sprzeniewierzenie środków i unikanie płacenia podatków. "Poseł Sławomir Mentzen ostatnio chwalił się, że dużo i szybko zebrał. Może opowie nam, jak zebrał od Polaków 12 milionów złotych przez fundację rodzinną, żeby nie płacić podatków. Wykorzystując popularność i zaufanie Polaków sprzedawał akcje o wartości nominalnej 10 groszy za 36 zł każda" – mówił Sławomir Ćwik.

Mentzen: Ćwik może kłamać na mój temat

Sąd jednak oddalił pozew kandydata na prezydenta.

"Sąd właśnie uznał w trybie wyborczym, że Ćwik może kłamać na mój temat, bo przytacza swoje oceny, a nie fakty" – napisał na portalu X Sławomir Mentzen. Polityk Konfederacji stwierdził, że orzeczenie jest skandalem i zapowiedział złożenie zażalenia. Na wpis zareagował Sławomir Ćwik. "Pan Sławomir Mentzen nie potrafi przegrać z klasą i bardzo źle znosi porażki" – odpowiedział poseł Trzeciej Drogi – Polski 2050.

Ostatecznie sąd oddalił również zażalenie złożone przez polityka Konfederacji.

Hołownia: Niedługo kompletujemy hattricka. Konfederacja odpowiada

Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

"Mentzen znowu przegrał. Sąd oddalił jego zażalenie na wyrok w sprawie przeciwko posłowi Ćwikowi i mojemu komitetowi. 2:0, niedługo kompletujemy hattricka" – napisał na portalu X lider Polski 2050.

W odpowiedzi pojawił się wpis na oficjalnym profilu Konfederacji na portalu X.

"Niech pan nie otwiera jeszcze szampana – to nie Liga Mistrzów, tylko polskie sądy" – czytamy.

"2:0? A kogo to obchodzi, skoro wasza formacja przegrywa w sondażach, a Polacy mają was coraz bardziej dość? Może zamiast liczyć „zwycięstwa” w sali sądowej, lepiej zastanowić się, czemu przegrywacie w oczach narodu" – zaznaczyli politycy Konfederacji. "Prawdziwy hattrick to klęska waszych pomysłów, wiarygodności i poparcia. I ten wynik już się nie zmieni" – dodali.

twitterCzytaj też:

Kto wygra wybory prezydenckie? Ta grupa wyborców może być kluczowaCzytaj też:

Rekordowe poparcie dla Mentzena. "Coraz bliżej drugiej tury"