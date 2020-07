"Włodek, jeszcze dużo możemy zrobić"

– Wielki ruch społeczny Rafała Trzaskowskiego nie przyjdzie. Nic z tego nie będzie, nie ma do tego siły – powiedział w TOK FM wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. – Nie wiem, co chce zrobić pan Trzaskowski, nie wiem, co chce zrobić pan Budka, z którym ani ja, ani Władek Kosiniak nie mamy żadnego kontaktu. Nie wiem po prostu, co oni chcą zrobić – mówił. Zdaniem Czarzastego, ruch Trzaskowskiego nie zastąpi Platformy Obywatelskiej Borysa Budki.

Co na to szef PO? – Znam złośliwość i cięty język Włodzimierza Czarzastego. Myślę, że tutaj najlepszym sposobem jest otwieranie ramion i mówienie: "Włodek, jeszcze dużo rzeczy razem możemy zrobić" – tak Borys Budka skomentował w Polsat News krytyczne słowa lidera SLD.

– Zostawię to. Staram się ostudzić te emocje. Dobrym przykładem współpracy z całą Lewicą jest Senat. Chciałbym, żeby te relacje zachować – zapewnia Budka. I dodaje: – Tak jak było z PSL i z niezależnymi samorządowcami. Ważne jest, by to porozumienie w Senacie utrzymać. Ważne jest, by pamiętać, że jak PiS zaserwuje zmianę okręgów wyborczych na mniejsze, naruszając zasadę proporcjonalności zapisaną w konstytucji, to będzie potrzebna dużo ściślejsza współpraca.

