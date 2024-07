PiS chce pilnego zwołania posiedzenia komisji. "Liczymy na wsparcie Hołowni"

We wtorek późnym wieczorem sąd odrzucił wniosek o zastosowanie wobec byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego tymczasowego aresztu. Powodem takiej decyzji był chroniący polityka Suwerennej Polski immunitet wynikający z członkostwa w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy. Przypomnijmy, że prokuratura wnioskowała o trzymiesięczny areszt dla posła. Po wyjściu na wolność parlamentarzysta zapowiedział złożenie do prokuratury wniosków o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, wiceministra sprawiedliwości Arkadiusza Myrchę oraz prawników, którzy na zlecenie drugiego z wymienionych przygotowali opinie dot. jego immunitetu.

– Klub PiS składa wniosek o niezwłoczne zwołanie posiedzenia sejmowej komisji sprawiedliwości, aby minister prokurator generalny Adam Bodnar wytłumaczył się z ostatnich działań Ministerstwa Sprawiedliwości i prokuratury w związku z bezprecedensową sytuacją kompromitacji Polski na arenie międzynarodowej – powiedział Marcin Romanowski podczas sejmowego briefingu przedstawicieli klubu PiS.

Hołownia posłucha?

Poseł zaznaczył, że doszło do "jawnego, oczywistego, z premedytacją złamania prawa międzynarodowego". – Mówię o pozbawieniu posła, któremu przysługuje immunitet międzynarodowy wolności.. To też zniesławienie, przekroczenie uprawnień. A wszystko to działo się w ramach zorganizowanej grupy mającej na celu popełnienie przestępstwa. Stosowne zawiadomienie, w ślad za moim zawiadomieniem i zawiadomieniem mojego pełnomocnika mec. Bartosza Lewandowskiego, zostanie złożone w imieniu klubu PiS. To są działania równoległe. Oczekujemy zdecydowanego stanowiska polskiego Sejmu w ramach komisji sprawiedliwości – podkreślił Romanowski.

Dodał, że klub PiS liczy na wsparcie marszałka Hołowni. – Wypowiadał się w tej sprawie i wskazywał na kwestie, do których my również się odnosimy. Działania w ramach odpowiedzialności politycznej przed Sejmem, które nie hamują działań o charakterze prawnym, które będą podejmowane. Prędzej czy później doprowadzą do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej tych, którzy za te przestępstwa, których uprawdopodobnienie jest bardzo mocne, odpowiadają. To odpowiedzialność Donalda Tuska, Adama Bodnara, Arkadiusz Myrchy, Dariusza Korneluka, śledczych z Zespołu Śledczego nr 2, a także Romana Giertycha i "ekspertów", którzy pomagali w tym nielegalnym procederze – podsumował poseł Marcin Romanowski.

