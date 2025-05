Debata sztabów. "Ciągłe przedstawianie wojny na Ukrainie jako naszej wojny, jest niebezpieczne"

Trwa debata przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta w Polsat News. Jedno z pytań dotyczyło tego, na ile Polska powinna wspierać dziś Ukrainę.

Uczestnicy i zasady debaty sztabów

Sztaby poszczególnych kandydatów na prezydenta są reprezentowane przez następujące osoby:

Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena), Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego), Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego), Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni), Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat), Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza), Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha), Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn), Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga), Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego), Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna), Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka).

Pytanie o zakres pomocy Polski dla Ukrainy

Jarosław Sachajko ocenił, że Polska musi myśleć o własnych interesach i przestać dostarczać Ukraińcom broń za darmo. Przypomniał również o kwestii ekshumacji ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu.

Marcelina Zawisza powiedziała, że sytuacja za naszą granicą jest dramatyczna. Powinniśmy nadal wspierać Ukrainę, ale nasze wojsko nie powinno się tam znajdować. Polska powinna wspierać logistycznie inne wojska, jeżeli pojadą tam po rozejmie.

Przemysław Wipler przypomniał, że Sławomir Mentzen jako prezydent nie pozwoli, by polskie wojsko zostało wysłane na Ukrainę i nie dopuści do wciągnięcia Polski do wojny. Wyraził obawę, że jeżeli wygra Trzaskowski, polscy żołnierze zostaną wysłani na Ukrainę. Podkreślił, że w interesie Polski jest jak najszybszy pokój. Mówił o potrzebie współpracy m.in. z Finlandią, Turcją i krajami bałtyckimi.

Piotr Bakun podkreślił, że potrzebne jest szybkie zaprowadzenie pokoju na Ukrainie.

Monika Rosa mówiła, że Polska jest bezpieczna dzięki NATO i Unii Europejskiej, silnej granicy, ale jej zdaniem również dzięki Ukrainie. Podkreśliła, ze Polska musi pokazywać USA, kto jest agresorem w wojnie Rosji z Ukrainą.

Tobiasz Bocheński oznajmił, że nie może być tak, by Polska była stawiana do kąta, bo jej premier absolutnie się nie liczy. W jego ocenie Karol Nawrocki będzie przy stole i rozmawiał o rozejmie. Jak przekonywał, pomoc Ukrainie była konieczna. Także podkreślił wagę współpracy ze Skandynawami i innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej.

Marta Czech powiedziała, że mocarstwa nie zagwarantują nam pokoju, ale potrzebne są normalne stosunki z każdym z naszych sąsiadów. Działaczka Korony zapewniła, że Braun nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę. Polska potrzebuje pokojowej i podmiotowej polityki międzynarodowej na zasadzie – zero wrogów wśród sąsiadów.

Paweł Śliz wskazał, że Polska nie zamierza wysyłać żołnierzy do Kijowa i jest to straszna dezinformacja, która się szerzy. Powiedział, że zwycięstwo Ukrainy to racja stanu Polski, a pomaganie to strategiczna inwestycja w nasze bezpieczeństwo.

Wojciech Hadaj oznajmił, że odnosi wrażenie, że bardziej zależy niektórym na dobru Ukrainy niż Polski. Zełenski wykazuje coraz mniejszą wdzięczność za niewyobrażalną pomoc, jaką im okazaliśmy. Ukraińcy jego zdaniem są niewdzięczni, co nie znaczy, że nie powinniśmy im pomagać, mówił. Polska powinna pomagać, ale logicznie i minimalnie.

Marcin Bartoszewicz ostrzegł, że ciągłe przedstawianie wojny na Ukrainie jako naszej wojny, jest niebezpieczne. Podkreślił, że najważniejsze jest, żeby w Polsce nie toczył się konflikt.

Paweł Frankiewicz powiedział, że odnosi wrażenie, że te wybory są na Ukrainie, a nie w Polsce, tyle mówi się o tym kraju. Pomoc powinna być logiczna zamiast bezsensownego pchania tam pieniędzy.

Anna Górska oznajmiła, że za oceanem nie mamy partnera. Musimy namawiać partnerów z UE by prowadzili politykę, która zmusi Putina do ustępstw.

Starcie sztabów

Pierwsza część to odpowiedzi na pytania prowadzącego w trzech obszarach tematycznych: Bezpieczeństwo narodowe – aktualne wyzwania i strategie obronne Polski, polityka zagraniczna – rola Polski w Europie i na świecie, polityka krajowa – kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa. Drugi etap to runda pytań wzajemnych.

