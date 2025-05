Trwa debata przedstawicieli sztabów wyborczych kandydatów na prezydenta

Rozpoczęła się debata przedstawicieli sztabów wyborczych w Polsat News. Pierwsze pytanie dotyczyło pomysłów na przezwyciężenie niekorzystnych trendów demograficznych.

Wipler: Zmiany kulturowe i mieszkania

Przemysław Wipler powiedział, że w ub. tygodniu cała koalicja rządząca zagłosowała przeciwko obniżeniu podatku VAT na najmłodszych dzieci. – Gdy przychodzi do konkretów słyszymy, że brak jest pieniędzy. A zmiany, które są potrzebne, to zmiany kulturowe – dawanie dobrego przykładu, ale również danie doprowadzenie do tego, że będą budowane mieszkania i że Polacy będą wiedzieli, że stać ich na mieszkania. Trzeba zatem doprowadzić do deregulacji procesu mieszkaniowego – powiedział poseł Konfederacji i członek sztabu Sławomira Mentzena.

Bocheński: Bezpieczna szkoła, mieszkania

Tobiasz Bocheński powiedział, że Karol Nawrocki chce poprawić sytuację za pomocą kilku polityk. Wyraził stanowisko, że szkoła musi być bezpieczna i normalna – pozbawiona ideologii, a „państwo musi się opiekować wszystkimi we wszystkich gminach”. – Tak, żeby żadni rodzice nie czuli się pozostawieni bez odpowiedniej infrastruktury żłobkowej czy przedszkolnej.

Polityk powiedział, że Nawrocki chce prowadzić politykę zwiększenia liczby mieszkań dla młodych małżeństw, a także politykę żłobkową, przedszkolną i bezpieczna szkołę.

Rosa: In vitro, mieszkania

Monika Rosa ze sztabu Rafała Trzaskowskiego... –Rafał Trzaskowski, jako samorządowiec, ale także jako ojciec doskonale wie, jak ważne jest bezpieczeństwo. Jak ważne jest to, żebyśmy my, po urodzeniu dziecka, mogły podejmować decyzję, czy chcemy wrócić do pracy, czy chcemy zostać w domu – odpowiedziała Monika Rosa. Polityk starała się przekonywać, że pomoże program "Aktywny rodzic" i podobnie jak inni sztabowcy, mówiła o kwestii mieszkalnictwa, współpracy rządu z samorządem oraz o in vitro.

Starcie sztabów. Uczestnicy i zasady debaty

Sztaby poszczególnych kandydatów na prezydenta są reprezentowane przez następujące osoby:

Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena), Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego), Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego), Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni), Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat), Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza), Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha), Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn), Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga), Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego), Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna), Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka).

Polsat nie zaprosił reprezentanta sztabu Macieja Maciaka.

Pierwsza część to odpowiedzi na pytania prowadzącego w trzech obszarach tematycznych: Bezpieczeństwo narodowe – aktualne wyzwania i strategie obronne Polski, polityka zagraniczna – rola Polski w Europie i na świecie, polityka krajowa – kluczowe kierunki rozwoju wewnętrznego państwa. Drugi etap to runda pytań wzajemnych.