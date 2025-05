Muzeum II WŚ płaciło za najem mieszkania dla prof. Machcewicza? Pokaźna kwota

Telewizja Republika przekazała w poniedziałek, że zapoznała się z umową, którą muzeum zawarło z prywatnym przedsiębiorcą, od którego wynajmowano m.in. mieszkanie na poddaszu przy reprezentacyjnej ulicy Długiej w Gdańsku, które użytkował prof. Paweł Machcewicz, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej.

Muzeum II Wojny Światowej płaciło za najem mieszkania dla prof. Machcewicza

Z ustaleń stacji wynika, że w tym okresie Muzeum II WŚ zapłaciło za wynajem mieszkania dla prof. Machcewicza ponad 300 tys. zł brutto (253 tys. zł netto).

Ulica Długa przechodzi przez Główne Miasto w dzielnicy Śródmieście. Jej przedłużeniem jest Długi Targ, z którym stanowi tzw. Drogę Królewską (można porównać tę ulicę do Krakowskiego Przedmieścia w Warszawie).

Umowę najmu podpisano 15 stycznia 2009 roku, a potem kilka razy ją przedłużano.

"Prof. Machcewicz był nie tylko dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (2008-2017), ale w latach 2008-2014 był jednym z najbliższych ludzi premiera Donalda Tuska i jego głównym doradcą. – Machcewicz do dziś jest jednym z bardziej zaufanych ludzi Tuska. To nie jest przypadek, że angażuje się teraz w ataki. To on z Agnieszką Pomaską nadzorowali zbieranie materiałów w Muzeum II Wojny na Karola Nawrockiego – twierdzą źródła Republiki. Nawrocki w latach 2017–2021 był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, czyli został następcą Machcewicza na tym stanowisku" – czytamy w artykule.

W umowie wyróżniony jest lokal na poddaszu (43,2 m2), który użytkował prof. Machcewicz. Właściciel kamienicy przeprowadził jego remont przed 1 maja 2009 roku. Mieszkanie było przeznaczone dla dyrektora, choć ten mieszkał na stałe w stolicy. Na bazie danych z umowy dziennikarze Republiki policzyli, że koszt wynajmu mieszkania w okresie od 1 lutego 2009 do 31 marca 2017 roku wyniósł: 252 950,69 zł netto (311 129,35 zł brutto).

W tekście zatytułowanym "UJAWNIAMY: Ponad ćwierć miliona złotych na mieszkanie prof. Machcewicza" TV Republika opublikowała zdjęcie umowy.

Republika zwróciła się z pytaniami do prof. Machcewicza, ale na razie nie dostała odpowiedzi. Stacja zaznacza, że nie wie, jak często profesor korzystał z mieszkania, za które ponad ćwierć miliona złotych za wynajem zapłaciło Muzeum II Wojny Światowej.

