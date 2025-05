Drugie mieszkanie Nawrockiego. Do akcji wkracza Giertych

Szef IPN, kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki przejął w Gdańsku mieszkanie komunalne 80-letniego pana Jerzego w zamian za opiekę nad nim. Ostatecznie jednak mężczyzna trafił do domu opieki społecznej – podał portal Onet.

– Nie mam do tego mieszkania kluczy, nie korzystam z niego – tłumaczył Nawrocki w rozmowie z dziennikarzami.

Sprawa wyszła na jaw po tym, jak w trakcie debaty "Super Expressu" Nawrocki powiedział, że ma jedno mieszkanie. W poniedziałek zadeklarował, że ujawni swoje oświadczenie majątkowe, jeśli będzie taka możliwość prawna.

Drugie mieszkanie Nawrockiego. Giertych zapowiada doniesienie do prokuratury

"Wszystko wskazuje na to, że Karol Nawrocki oszukał pana Jerzego poprzez wprowadzenie go w błąd co do zamiaru opieki oraz uzyskanie korzyści majątkowej" – napisał na portalu X poseł Koalicji Obywatelskiej, adwokat Roman Giertych, zapowiadając, że jeszcze w tym tygodniu złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Sztab kandydata popieranego przez PiS odpiera zarzuty

Wcześniej rzeczniczka sztabu Nawrockiego Emilia Wierzbicki przekazała w oświadczeniu, że pan Jerzy to sąsiad Nawrockiego, któremu ten od wielu lat pomagał oraz że to on przekazał mężczyźnie pieniądze na wykup mieszkania, które ten obiecał przekazać Nawrockiemu za świadczoną pomoc.

Wierzbicki podkreśliła, że Nawrocki nigdy w tym mieszkaniu nie mieszkał, nie wynajmował, ani nie czerpał z niego jakiejkolwiek korzyści majątkowej, opłaty za nie uiszcza do dziś, natomiast dysponentem mieszkania jest wciąż pan Jerzy, z którym kontakt "urwał się" w grudniu 2024 r.

Mieszkanie (kawalerka o powierzchni 28,5 m2) przekazane Nawrockiemu pan Jerzy wykupił w 2011 r. za około 12 tys. zł (10 proc. wartości), korzystając z preferencyjnego prawa pierwokupu. Według Onetu Nawrocki miał kupić mieszkanie w 2017 r. za 120 tys. zł. Jego obecną wartość media szacują na około 400 tys. zł.

