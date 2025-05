Nawrocki: Opiekowałem się starym, schorowanym człowiekiem

Dziennikarze Onetu poinformowali, że kandydat na prezydenta Karol Nawrocki posiada dwa mieszkania, a nie jak twierdził jedno. Drugie należało wcześniej do pana Jerzego, jednak Nawrocki przejął je w zamian za opiekę nad starszym mężczyzną. Pan Jerzy, mocno schorowany trafił do państwowego Domu Opieki Społecznej.

Nawrocki wyjaśnia, że nie mógł opiekować się mężczyzną, bo od grudnia nie jest w stanie go znaleźć.

Komentując ataki medialne, prezes IPN powiedział, że "uczestniczymy w nierównych wyborach prezydenckich". Przypomniał, że PiS pozbawiono środków na kampanię prezydencką. – Ostatecznie skończyło się to tym, że jestem według prawa właścicielem mieszkania, do którego nie mam kluczy, bo ten człowiek w tym mieszkaniu mieszkał, a ja nie czerpałem żadnych korzyści finansowych. Do dziś ponoszę opłaty finansowe za to mieszkanie. To jest 28-metrowa kawalerka – powiedział kandydat.

Nawrocki: Kwestie prawne są wyjaśnione

Karol Nawrocki zaznaczył, że sprawy właścicielskie wokół mieszkania są już wyjaśnione: – Człowiek, któremu przez wiele lat pomagałem, jest teraz w DPS-ie. Ja tę informację także otrzymałem, tak jak otrzymały ją media. Wszystkie kwestie prawne i własnościowe tego mieszkania zostały wyjaśnione w czasie wielomiesięcznego postępowania ABW, gdy otrzymywałem certyfikat dostępu do informacji ściśle tajnych UE.

Pytany o to, dlaczego nie kontaktował się z panem Jerzym od grudnia, Nawrocki odparł: – Gdy zostałem prezesem IPN, a więc od roku 2021 mieszkam w Warszawie, co sprawia, że niezbyt często widzę swoją mamę i siostrę, które mieszkają w Gdańsku.

Kandydat na prezydent zapowiedział, że jest gotowy opublikować oświadczenie majątkowe. – Mieszkam w 59-metrowym mieszkaniu, za które płacę wciąż kredyt. Według ksiąg wieczystych jestem także właścicielem 28-metrowej kawalerki, do której nie posiadam kluczy. Nabyłem ją, bowiem pomagałem osobie starszej. Nigdy finansowo z tego mieszkania nie skorzystałem – podsumował.

Czytaj też:

Ludowcy zagłosują na Nawrockiego? Poseł PiS: Naturalny kandydatCzytaj też:

"Atak na Nawrockiego". Politycy PiS z kontrolą poselską