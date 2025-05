Ludowcy zagłosują na Nawrockiego? Poseł PiS: Naturalny kandydat

Poseł PiS Łukasz Kmita zasugerował, że po wyborach prezydenckich PSL zechce zmienić koalicjanta. Obecnie partia Władysława Kosiniak-Kamysza pozostaje w koalicji z Polską 2050 Szymona Hołowni.

W programie "Tłit" w WP polityk ocenił, że "naturalnym kandydatem na prezydenta w II turze" będzie dla ludowców Karol Nawrocki, a dalej, "naturalnym koalicjantem", Prawo i Sprawiedliwość. – Działacze PSL mówią wprost: nie będziemy głosowali na tęczowego Rafała Trzaskowskiego – przekonywał Kmita. – Jestem tego pewien. Mogę się założyć o coś charytatywnego, że przepływ elektoratu PSL będzie w co najmniej 75 proc. związany z głosowaniem na Karola Nawrockiego – zapewniał. Kandydatem Trzeciej Drogi jest w wyborach prezydenckich Szymon Hołownia. Jednak sondaże wskazują, że nie ma on szans na wejście do drugiej tury.

Jego zdaniem Kosiniak-Kamysz "widzi tę frustrację", a współpraca PSL z Szymonem Hołownią "nie jest udana i nikomu nie służy". – Kosiniak-Kamysz musi czuć oddech niezadowolonych działaczy. To nie jest jakaś wyimaginowana rzeczywistość. To się po prostu dzieje – powiedział poseł PiS.

Wybory prezydenckie. Pierwsza tura 18 maja

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja. Jeśli dojdzie do drugiej tury, na co wszystko wskazuje, to będzie ona miała miejsce 1 czerwca. Polacy wybiorą spośród 13 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz (ekonomista), Magdalena Biejat (kandydatka Lewicy), Grzegorz Braun (europoseł wykluczony z Konfederacji), Szymon Hołownia (marszałek Sejmu, kandydat Trzeciej Drogi), Marek Jakubiak (poseł koła Wolni Republikanie), Maciej Maciak (lider "Ruchu Dobrobytu i Pokoju"), Sławomir Mentzen (kandydat Konfederacji), Karol Nawrocki (prezes IPN, kandydat popierany przez PiS), Joanna Senyszyn (była posłanka SLD, ekonomistka), Krzysztof Stanowski (dziennikarz i youtuber), Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy i kandydat KO), Marek Woch (kandydat Bezpartyjnych Samorządowców) i Adrian Zandberg (poseł, kandydat partii Razem).

Czytaj też:

Debaty prezydenckie przed pierwszą turą. Kto wypadł najlepiej?Czytaj też:

"Atak na Nawrockiego". Politycy PiS z kontrolą poselską