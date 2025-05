Pytania wzajemne na debacie. "Ostatnie diabły", "bufoniarstwo Trzaskowskiego"

Sztaby poszczególnych kandydatów na prezydenta są reprezentowane przez następujące osoby: Przemysław Wipler (sztab Sławomira Mentzena), Tobiasz Bocheński (sztab Karola Nawrockiego), Monika Rosa (sztab Rafała Trzaskowskiego), Paweł Śliz (sztab Szymona Hołowni), Anna Górska (sztab Magdaleny Biejat), Marcin Bartoszewicz (sztab Artura Bartoszewicza), Paweł Frankiewicz (sztab Marka Wocha), Piotr Bakun (sztab Joanny Senyszyn), Marcelina Zawisza (sztab Adriana Zandberga), Wojciech Hadaj (sztab Krzysztofa Stanowskiego), Marta Czech (sztab Grzegorza Brauna), Jarosław Sachajko (sztab Marka Jakubiaka).

"Bufoniarstwo doprowadzi Trzaskowskiego do porażki"

W pierwszej części sztabowcy odpowiedzieli na pytania prowadzącego. Drugi etap to była runda pytań wzajemnych.

Piotr Bakun zapytał Monikę Rosę, czy Trzaskowski i jego sztab nie powinni rozmawiać z ludźmi na prowincji, gdzie odebraliby ataki jajkami i pomidorami i stanęli w prawdzie z pytaniem, czemu ludzie z prowincji nie lubią Trzaskowskiego, a ci z Warszawy kochają. – Na prowincji piszą "Boże chroń przed Trzaskowskim".

Monika Rosa twierdziła, że Rafał Trzaskowski ludzi się nie boi, jego kampania polega na spotkaniach w mniejszych miejscowościach i bezpośrednich rozmowach z ludźmi. – Ale faktem jest, że propaganda PiS-u ostatnich ośmiu lat, w tym Telewizji Publicznej sprawiła, że Rafał Trzaskowski i Donald Tusk są postrzegani jako ostatnie diabły. Dlatego też tak ważna jest komunikacja bezpośrednia, ale ważny jest też program, który kierujemy do mniejszych samorządów, do mieszkańców mniejszych lokalnych wspólnot. To fundusz inwestycyjny Rafała Trzaskowskiego – dwa miliardy złotych na to, aby móc wyrównać szanse mniejszych miejscowości. Rafał jako samorządowiec doskonale wie, jak ważny jest transport publiczny, który realizuje w Warszawie, ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, bezpieczeństwo i edukacja – mówiła Rosa.

– Ja się z panią nie zgodzę – odparł w ripoście Bakun. – Nagrali, że na poprzedniej debacie był w otoczeniu ochrony, nie miał żadnego kontaktu z innymi kandydatami. Uważam, że bufoniarstwo doprowadzi Trzaskowskiego do porażki. Powinien być bardziej otwarty do ludzi jako kandydat, ale przede wszystkim jako prezydent – powiedział Bakun.

