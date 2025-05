Święto Konstytucji 3 maja. Morawiecki: To dowód, że potrafimy wyprzedzać świat

Konstytucja 3 maja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Politycy odnoszą się do rocznicy jej uchwalenia, nawiązując do aktualnych wyzwań.

"234 lata temu miał miejsce jeden z najważniejszych momentów w 1000-letnich dziejach Polski. Konstytucja 3 Maja to dowód, że potrafimy wyprzedzać świat. Pierwsza w Europie i druga na świecie – Konstytucja 3 Maja 1791 r. – była manifestem wolności, sprawiedliwości i suwerenności. Była też, przynajmniej pod jednym względem, znacznie lepsza od amerykańskiej. Dawała obywatelom daleko idącą wolność, bo wykluczała niewolnictwo i promowała wspólnotową odpowiedzialność za państwo. Dziś, gdy znów musimy bronić naszych granic, wartości i tożsamości – ta historia staje się na nowo aktualna. Polacy zawsze byli, są i będą narodem, który walczy o wolność – swoją i cudzą. Wspominając tamten dzień, oddajemy hołd odwadze, mądrości i wizji naszych przodków. Ale też zobowiązujemy się, by ich dzieło kontynuować. W silnej, bezpiecznej i suwerennej Polsce! Vivat 3 maj! Vivat Rzeczpospolita!" – napisał Mateusz Morawiecki z PiS.

Romanowski: Musimy odsunąć zdrajców

Marcin Romanowski, poseł PiS, który uzyskał azyl na Węgrzech, zwraca uwagę, że konstytucja z 1791 roku to "symbol walki o wolność, sprawiedliwość i suwerenność". "Jeśli Polska ma przetrwać burze nadchodzących lat, musimy zrobić z narzuconą nam lewicowo-liberalną formacją to, co twórcy Konstytucji 3 Maja chcieli zrobić ze zdrajcami: odsunąć ich od wpływu na państwo – nie z zemsty, lecz z konieczności. To kwestia odbudowy wspólnoty narodowej, naprawy Rzeczypospolitej i Jej niepodległości" – zaznacza Romanowski.

"3 maja 1791 roku naród polski pokazał światu, że potrafi wznieść się ponad podziały dla dobra Ojczyzny. Konstytucja 3 Maja – symbol mądrości, odwagi i umiłowania wolności" – to z kolei wpis byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka.

Okolicznościowy wpis opublikowało także MSZ: "Święto Konstytucji 3 Maja to symbol naszej tożsamości, walki o demokrację i niezależność. Uchwalona 234 lata temu Ustawa Rządowa, dała nadzieję na lepszą przyszłość, a dziś pozostaje powodem do dumy dla Polaków. Pamiętajmy o historii i wspólnie budujmy silniejszą Polskę!".

