"Mam nadzieję, że premier pozytywnie odniesie się do naszych oczekiwań". Wójcik prezentuje stanowisko Solidarnej Polski

– Solidarna Polska jest zdecydowanym zwolennikiem wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Mam nadzieję, że premier pozytywnie odniesie się do naszych oczekiwań – mówił Michał Wójcik.

Polityk odniósł się również do informacji komisarz Dalli, która powiadomiła, że niektóre polskie miasta nie dostaną wsparcia z UE ze względu na "strefy wolne od LGBT".

– To jest skandal graniczący z bezczelnością, że komisarz unijna ds. równouprawnienia radośnie oznajmia, że pieniędzy nie dostały jakieś gminy, bo ona uważa, że powinno być inaczej, bo powinny głosować tak czy tak – ocenił.

– Na to zgody nigdy nie będzie. To jest wejście w naszą autonomię, suwerenność. My mamy swoją konstytucję, porządek prawny i to jest bezczelne łamanie przepisów prawa. Pani komisarz nie podoba się to, że niektóre samorządy zdecydowały, że przyjmują deklarację w istocie, deklarację, która nie niesie za sobą żadnych konsekwencji, nie narzuca niczego żadnej osobie. Deklarację, że nie chce ideologii LGBT. Pani komisarz się to nie podoba, pogroziła palcem, radośnie oznajmiła to na Facebooku, a następnie zamroziła te pieniądze – dodawał.

