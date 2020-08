Dziennikarz TV Trwam wyrwał flagę aktywistom LGBT

Wczoraj podczas obchodów 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego doszło w stolicy do kilku incydentów. Policja wylegitymowała 46 osób, a wobec 18 skieruje wnioski do sądu o ukaranie.

Robert Zawadzki z TV Trwam zamieścił na swoim profilu na Twitterze nagranie zrobione przed kościołem św. Krzyża na Krakowskim Przedmieściu. Widać na nim jak dziennikarz wyrywa tęczową flagę aktywistom LGBT. "SURSUM CORDA!" – napisał Zawadzki.

Na filmie słychać Marcina Rolę z telewizji wRealu24, który komentuje całe zajście. – No tak, kolejna prowokacja. Państwo właśnie chcą pokazać swoje poglądy, by to, rozumiem, znowu sprofanować. Idzie przemoc fizyczna, zobaczcie, dziennikarz TV Trwam Robert Zawadzki, wielkie brawa! Zdjęli tą szmatę! Dzielny dziennikarz! – mówi Rola.