Premier bez roboty

"Jestem gotowy do pracy kiedykolwiek i gdziekolwiek jest to potrzebne” – napisał były premier Kazimierz Marcinkiewicz na portalu społecznościowym LinkedIn. Zamieścił tam ogłoszenie po angielsku, w którym informuje, że szuka zajęcia, choć określił to nieco eufemistycznie. „Szukam nowych wyznań” – rzucił w nagłówku swojego anonsu.