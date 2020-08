W części Polski organizacja wesel będzie zakazana? Resort zdrowia "tworzy listę"

24 osoby zainfekowane koronawirusem i 255 osób poddanych kwarantannie – to efekt wesela, które 18 lipca odbyło się we Wrocieryżu Takich sytuacji jest zdecydowanie więcej. W poniedziałek Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas poinformował, że w tym tygodniu GIS przedstawi rekomendacje ws. organizacji wesel. – Będziemy apelować o to, żeby wesela były mniejsze i trwały krócej – dodał.

Tymczasem, jak informuje środowa "Rzeczpospolita", strona rządowa rozmawia z branżą ślubną na temat możliwych rozwiązań, np. właśnie organizacji mniejszych przyjęć.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z gazetą mówi jednak o innym rozwiązaniu. Jak przyznaje, rozważany jest zakaz wesel w powiatach będących ogniskami zakażeń. "Obecnie resort identyfikuje potencjalne źródła zakażenia i tworzy listę regionów, w których wesela mogłyby zostać zakazane" – czytamy.

Czytaj także:

Koronawirus nie odpuszcza. Kolejny dzień z dużą liczbą zakażeńCzytaj także:

"Dajcie mi wszyscy święty spokój". Gorzkie słowa Franciszka Pieczki