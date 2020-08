45 krajów na rządowej liście z zakazem międzynarodowego ruchu lotniczego

W piątek w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazał się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym.

"W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" – czytamy.

Jak napisano, aktualnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 28 lipca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym utraci moc z końcem dnia 11 sierpnia 2020 r. Dodano, że z uwagi na ogłoszenie w Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, "konieczne jest wprowadzenie zakazów w ruchu lotniczym w odniesieniu do lotów międzynarodowych po powyższym terminie".

Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu wykonywania, na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania przewożących pasażerów cywilnych statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium 45 krajów.

Na rządowej liście znalazły się: Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Wyspy Świętego Tomasza i Książęca, Rosja, Brazylia, Andora, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Suazi, Meksyk, Izrael, Katar, Kuwejt, Argentyna, Armenia, Azerbejdżan, Chile, Dominikana, Ekwador, Gabon, Gwatemala, Honduras, Irak, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Kosowo, Kostaryka, Macedonia, Malediwy, Mołdawia, Panama, Peru, Republika Południowej Afryki, Salwador, Serbia, Singapur, Surinam, Republika Zielonego Przylądka, Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki, Oman, Luksemburg, Boliwia, Bahamy.

W projekcie zapisano, że zakaz nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe m.in. na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów, czy realizowane na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy (...) o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Polski oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium. Jak napisano, rozporządzenie będzie obowiązywało do 25 sierpnia 2020 r. Za opracowanie projektu odpowiedzialne jest Ministerstwo Infrastruktury.

Jak poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 809 osób. To najwyższa od początku epidemii liczba przypadków potwierdzonych w ciągu doby. W sumie dotychczas w Polsce potwierdzono 50 324 przypadki zakażenia koronawirusem. Zmarło 1787 chorych na COVID-19.

Czytaj także:

Ziemkiewicz: Wierzę w to, że Polacy to zauważą...Czytaj także:

Rekord zakażeń. Co się dzieje na Mazowszu? Sanepid wyjaśnia