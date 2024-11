Uzgodniono budżet UE na 2025 rok. "Potwierdza silną pozycję Polski"

"16 listopada 2024 r. w godzinach nocnych zakończyły się konstruktywne, ale twarde negocjacje między Radą UE a Parlamentem Europejskim w sprawie unijnego budżetu na rok 2025" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

"Ostatecznie udało się zwiększyć środki na polskie priorytety, czyli ochronę granicy, wsparcie migrantów, transportowe połączenia militarne oraz pomoc humanitarną UE w tym dla Ukrainy i Mołdawii. Uczestnicy negocjacji przyjęli także dodatkowe środki na odbudowę po ostatnich klęskach żywiołowych, które nawiedziły państwa UE" – podkreśla resort.

Według Komisji Europejskiej oraz polskich negocjatorów budżet UE na 2025 rok zagwarantuje równowagę między realizacją dotychczasowych i nowych wyzwań stojących przed całą UE.

Wiceszef MF: Ten sukces potwierdza silną pozycję Polski w Europie

– Wynik negocjacji ma znaczenie dla kluczowych wydatków z polskiego punktu widzenia, głównie polityki spójności, z której są finansowane m.in. potrzeby obszarów popowodziowych. Zabezpieczyliśmy nasze postulaty w 100 proc., co rzadko bywa możliwe w negocjacjach. Ten sukces potwierdza silną pozycję Polski w Europie – powiedział o zakończeniu negocjacji Paweł Karbownik, wiceminister finansów.

Finansowanie będzie zapewnione zarówno na projekty z kończącego się okresu programowania 2014-2020, a przede wszystkim na przyspieszenie realizacji projektów z programów operacyjnych dla ram finansowych na lata 2021-2027.

– Bardzo nas cieszy zapewnienie środków na wsparcie ochrony granicy i transportowe połączenia militarne oraz pomoc humanitarną dla Ukrainy. Uważamy, że wsparcie państw będących zewnętrzną granicą UE to zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Europejczykom. Cieszy też, że spłata pożyczek instrumentu Next Generation EU nie będzie się odbywać kosztem dotychczasowych programów UE – dodał wiceszef MF.

Budżet UE na 2025 rok: 199 mld euro w zobowiązaniach i 155 mld euro w płatnościach

Zobowiązania w przyszłym roku wyniosą ponad 199 mld euro. To więcej o prawie 4 mld euro w porównaniu do roku 2024. Płatności mają wynieść ponad 155 mld euro, zwiększą się o ok. 5,5 mld euro w porównaniu do roku 2024.

Osiągnięte porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz Parlament Europejski w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

