Strategia Rozwoju Kongresu Polonii Amerykańskiej (KPA) 2025–2030

Zmieniające się warunki społeczne, demograficzne i polityczne wymagają od KPA nowego modelu działania – opartego na profesjonalizmie, komunikacji cyfrowej, integracji międzypokoleniowej i skutecznym reprezentowaniu interesów Polonii wobec władz USA i Polski.

Celem tej strategii jest odbudowa pozycji KPA jako wiarygodnego partnera i lidera globalnych środowisk polonijnych, zdolnego do prowadzenia nowoczesnej dyplomacji obywatelskiej oraz inicjowania projektów o realnym wpływie na życie społeczne i polityczne.

Diagnoza sytuacji

Mocne strony

Długa tradycja i uznanie wśród organizacji polonijnych i instytucji w Polsce i w USA.

Sieć oddziałów stanowych i kontaktów w środowiskach lokalnych.

Symboliczny autorytet i legitymacja historyczna (udział w ważnych wydarzeniach XX wieku).

Słabe strony

Rozproszenie organizacyjne i brak jednolitego przekazu medialnego do Polonii amerykańskiej jako całości.

Niedostateczna obecność w przestrzeni cyfrowej i mediach społecznościowych.

Starzenie się kadry przy ograniczonym zaangażowaniu młodego pokolenia.

Brak profesjonalnego zaplecza analitycznego i komunikacyjnego.

Specyficzna kultura organizacyjna, polegająca na trwaniu na stanowiskach bez spektakularnych sukcesów w żadnych istotnych dziedzinach

Powielanie przez lata raz ustalonego planu działania bez refleksji na zmieniający się świat.

Szanse

Wzrost znaczenia diaspory w polityce międzynarodowej i dyplomacji publicznej.

Otwarcie młodych liderów Polonii na nowoczesne formy zaangażowania.

Możliwość współpracy z think tankami, uniwersytetami i instytucjami w Polsce.

Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych ułatwiających komunikację i mobilizację społeczności.

Zagrożenia

Polaryzacja polityczna w Polsce i USA wpływająca na jedność Polonii.

Utrata wiarygodności wobec instytucji amerykańskich i polskich.

Konkurencja ze strony nowych inicjatyw pozarządowych i medialnych.

Wizja i misja

Wizja:

Kongres Polonii Amerykańskiej jako nowoczesna, pluralistyczna i wpływowa organizacja, budująca mosty między Polonią, społeczeństwem amerykańskim i Polską, działająca na rzecz wspólnych interesów i wartości demokratycznych.

Misja:

Reprezentowanie Polonii amerykańskiej poprzez wzmacnianie jej głosu w życiu publicznym USA, promocję polskiego dziedzictwa oraz rozwijanie współpracy z instytucjami w Polsce w duchu partnerstwa, profesjonalizmu i transparentności.

Cele strategiczne (2025–2030):

Modernizacja i profesjonalizacja struktur KPA

Reforma statutu i procedur zarządzania. (zniesienie zasady piastowania pozycji po 2 letnim kadencji w zarządzie. Aby przyciągnąć jakościowo nowe osoby trzeba ten blokujący zapis znieść)

Wprowadzenie jednolitego systemu komunikacji cyfrowej.

Publikacja corocznych transparentnych raportów finansowych i programowych.

Nowoczesna komunikacja i wizerunek

Opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej i strategii medialnej.

Utworzenie portalu “Polonia Digital” – centrum informacji, debat i inicjatyw.

– centrum informacji, debat i inicjatyw. Aktywne wykorzystanie mediów społecznościowych (Facebook, X, LinkedIn, YouTube).

Integracja międzypokoleniowa i rozwój liderów (warunkiem realizacji tego działania jest jego ponadpartyjny charakter tego procesu- nie dominacja jednej ze stron)

Powołanie Rady Młodej Polonii przy KPA.

przy KPA. Program mentoringowy “Leaders of Polish America” dla młodych działaczy i profesjonalistów.

dla młodych działaczy i profesjonalistów. Współpraca z polskimi i amerykańskimi uczelniami w zakresie wymian i staży.

Skuteczna reprezentacja i lobbying

Wzmocnienie obecności KPA w Waszyngtonie poprzez Biuro Analiz i Komunikacji Strategicznej .

. Budowa relacji z kongresmenami, think tankami i mediami w USA.

Organizacja dorocznych Polish-American Policy Forums .

. Przyznawanie corocznych nagród Prezesa KPA w kilku ważnych dziedzinach.

Edukacja, kultura i tożsamość

Wsparcie szkół sobotnich, organizacji młodzieżowych i projektów kulturalnych.

Program “Heritage 2.0” – digitalizacja polonijnych archiwów i historii rodzinnych.

– digitalizacja polonijnych archiwów i historii rodzinnych. Partnerstwa z instytucjami kultury w Polsce i USA (Instytut Pamięci Narodowej, Muzea Emigracji, Polskie Instytuty i inne).

Kluczowe inicjatywy i projekty

Obszar Inicjatywa Efekt strategiczny Cyfryzacja Portal Polonia Digital Jednolite źródło informacji, kontakt z młodym pokoleniem Edukacja i tożsamość Program Heritage 2.0 Ochrona dziedzictwa i promocja historii Polonii Młode przywództwo Leaders of Polish America Nowe kadry, wzmocnienie prestiżu KPA Lobbying Biuro Analiz i Komunikacji Strategicznej (Washington Office) Profesjonalna reprezentacja wobec instytucji amerykańskich Wizerunek Kampania “Polonia – Bridge of Freedom and Innovation” Promocja pozytywnego wizerunku Polonii i Polski Biznes Powołanie Rady Biznesu w USA Profesjonalna reprezentacja współpracy biznesowej USA- Polska Think tank Powołanie Instytutu Paderewskiego Lokomotywa rozwoju polskiej diaspory w USA

System wdrażania i ewaluacji

Komitet Strategiczny KPA – odpowiedzialny za realizację i nadzór nad wdrażaniem strategii. Roczny plan operacyjny – konkretne cele, budżet i harmonogram działań. Monitoring i raportowanie – coroczny raport z realizacji strategii, przedstawiany podczas zjazdu KPA. Ewaluacja zewnętrzna (co 2 lata) – przegląd skuteczności działań przez niezależnych ekspertów.

Kongres Polonii Amerykańskiej, działając w duchu jedności, profesjonalizmu i współpracy, może odzyskać pozycję lidera Polonii w Stanach Zjednoczonych. Strategia 2025–2030 wskazuje kierunek transformacji KPA w organizację nowoczesną, otwartą i skuteczną – zdolną do reprezentowania interesów Polonii w świecie globalnej komunikacji i dyplomacji obywatelskiej.

Wyrażona tu propozycja jest wyłącznie opinią własną redakcji "Kuryera Polskiego" i nie jest oficjalnie autoryzowana ani ratyfikowana przez Kongres Polonii Amerykańskiej.