100 mln dolarów dla Ukrainy. Ambasador USA dziękuje MSZ

Polska za 100 mln dolarów kupi amerykańską broń i przekaże ją Ukrainie, poinformował w listopadzie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski.

– Z budżetu, który mam w MSZ, zamierzam jeszcze przed końcem roku przelać 100 milionów dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy w ramach programu PURL, z którego kupujemy amerykańskie uzbrojenie – powiedział Sikorski.

Tom Rose dziękuje MSZ

Sytuację skomentował ambasador USA Tom Rose. Amerykański dyplomata spotkał się wiceszefem MSZ, któremu podziękował za pomoc dla Ukrainy.

"Wspaniałe spotkanie z moim dobrym przyjacielem i wielkim polskim patriotą, Wiceministrem spraw zagranicznych Robertem Kupieckim. Podziękowałem mu za niezwykły 100-milionowy wkład Polski w Fundusz PURL (Prioritised Ukraine Requirements List). To silny wyraz wsparcia dla narodu ukraińskiego. Zawsze będziemy ściśle współpracować z naszym wspaniałym partnerem i sojusznikiem, podczas gdy Prezydent Trump działa na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" – napisał Rose w mediach społecznościowych.

Rządowy raport o pomocy Ukrainie. Polska przekazała najwięcej czołgów

W październiku br. został zaprezentowany rządowy raport zatytułowany: "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Przygotowała go Rada do spraw Współpracy z Ukrainą, którą kieruje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

W rozdziale poświęconym pomocy wojskowej napisano, że od początku 2022 r. Polska dostarczyła 46 pakietów różnego rodzaju uzbrojenia i amunicji, a pakiet 47 jest w fazie przygotowania. W latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów, 10 helikopterów.

"Liczby te stawiają Polskę na pierwszym miejscu na świecie pod względem ilości czołgów i wozów bojowych piechoty przekazanych Ukrainie" – podkreślono w raporcie.

Jak czytamy, do marca 2025 r. łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 mld zł. Tylko w 2022 r. wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 mld zł, a w latach 2023-2024 5,63 mld zł.

