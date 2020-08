"Naturalna sojuszniczka". Kandydatka na RPO zaskakująco o Kindze Dudzie

Podczas wieczoru wyborczego Andrzejowi Dudzie towarzyszyły córka i żona. Obie zabrały głos. Kinga Duda wyraziła przekonanie, że jej ojciec będzie dobrze wykonywał zadania głowy państwa, ponieważ jest dobrym człowiekiem. Córka Andrzeja Dudy zwróciła się też z apelem do Polaków.

– Chciałabym zaapelować, by nikt w naszym kraju nie bał się wyjść z domu. Niezależnie od tego, w co wierzymy, jaki mamy kolor skóry, poglądy, jakiego kandydata popieramy i kogo kochamy. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy zasługujemy na szacunek. Nikt nie zasługuje, aby być obiektem nienawiści – podkreślała Kinga Duda.

Wypowiedź córki prezydenta wywołała wówczas lawinę komentarzy. O słowa te zapytana została teraz Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziennikarz Onetu, z którym rozmawiała zwrócił uwagę, że nie wszystkim słowa Kingi Dudy wydały się szczere – byli tacy, którzy uznali jej wystąpienie za "ustawkę".

– Chcę wierzyć, że powiedziała to szczerze. To były ważne słowa. Myślę, że wiele osób może w nich pokładać nadzieję – na szukanie kompromisu, na kogoś, kto będzie tłumaczem między tymi, którzy się boją a obozem rządzącym – odparła. Rudzińska-Bluszcz podkreśliła, że Kinga Duda jest osobą młodą, prawniczką, tak jak ona. Jak stwierdziła, możliwe, że w wielu kwestiach się różnią, ale na pewno im obu leży na sercu bezpieczeństwo naszych rodziców, dzieci, dziadków. – Dla mnie po takich słowach to naturalna sojuszniczka w staraniach, by ochronić urząd RPO przed partyjną walką. Może to taki czas, że mogłybyśmy pokazać politykom, że da się inaczej? – zapytała retorycznie.

