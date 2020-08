Wciąż bardzo dużo nowych zakażeń. Najnowszy komunikat Minsterstwa Zdrowia

Nowe potwierdzone przypadki dotyczą województw: małopolskiego (175), śląskiego (98), wielkopolskiego (64), mazowieckiego (53), pomorskiego (48), podkarpackiego (37), łódzkiego (31), lubuskiego (26), dolnośląskiego (18), lubelskiego (17), kujawsko-pomorskiego (12), zachodniopomorskiego (11), podlaskiego (8), świętokrzyskiego (8), opolskiego (7) i warmińsko-mazurskiego (6).

Resort zdrowia poinformował również o kolejnych zgonach. Zmarli to 84-letnia kobieta z Łańcuta i 80-letni mężczyzna z Raciborza. "Jedna osoba miała choroby współistniejące" – przekazano.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 52 410, z czego 1 809 zmarło. Łącznie do tej pory wróciło do zdrowia 36 tys. 877 pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2. W szpitalach z jego powodu przebywa 1 tys. 929 chorych. Pod respiratorem jest 71 pacjentów. Z kolei kwarantanną objęto 104 tys. 167 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 9 tys. 566 osób