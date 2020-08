Kolejna rezygnacja w rządzie. "Miało być na chwilę, a wyszło prawie pięć lat"

Wanda Buk zajmowała się w Ministerstwie Cyfryzacji m.in. wdrożeniem technologii sieci 5G w Polsce. Była członkiem Komitetu Stałego Rady Ministrów, Komitetu ds. Unii Europejskiej oraz Zespołu ds. Programowania Prac Rządu. Jest córką zmarłego w katastrofie smoleńskiej Dowódcy Wojsk Lądowych gen. broni Tadeusza Buka.

"Miało być na chwilę, na jeden projekt, a wyszło prawie 5 lat. Kończąc swoją przygodę z administracją dziękuję przełożonym i współpracownikom za wspaniały, intensywny czas. Miałam do Was ogromne szczęście" – napisała Buk.







Nie była to pierwsza rezygnacja w rządzie tego dnia. Wcześniej do dymisji podał się minister zdrowia Łukasz Szumowski. – Umowa dżentelmeńska między mną a premierem i prezesem była taka, że miałem dokończyć parę spraw ważnych dla Polski (...) Uznałem, że to jest ten czas. Mamy zbudowany w Polsce system szpitali jednoimiennych, mamy rozbudowaną sieć laboratoriów. Udało się doprowadzić do tego, że w Polsce nie było dziesiątek tysięcy zgonów, jak w krajach Europy Zachodnie, o wiele bogatszych od nas - Włoszech, Francji – mówił Szumowski na konferencji prasowej.

