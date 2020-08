"To jest najlepszy moment". Emilewicz o dymisji Szumowskiego

Minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski poinformował we wtorek, że rezygnuje ze sprawowanej funkcji. – Pozostaję posłem i wracam do wyuczonego zawodu – powiedział.

Szumowski był szefem resortu zdrowia od stycznia 2018 r., gdy w ramach rekonstrukcji rządu zastąpił Konstantego Radziwiłła.



Do dymisji ministra odniosła się na antenie TVN24 Jadwiga Emilewicz. Wicepremier zdradziła, że Szumowski rozmawiał na temat swojego odejścia z Mateuszem Morawieckim od dawna. Jej zdaniem, "trudno wyobrazić sobie lepszy moment" na jego dymisję.

– Chociaż w przypadku ministra Szumowskiego, tego który jest obdarzony jednym z największych poziomów zaufania dzisiaj w Polsce, to oczywiście ta decyzja zawsze musi martwić i to nie jest decyzja dobra dla rządu – stwierdziła, – Natomiast jeżeli w ogóle taką decyzję minister podjął, że chce się rozstać z rządem w tym roku, no to jest najlepszy moment – dodała. Emilewicz tłumaczyła, że obecnie jest przyjęty plan na walkę z ewentualną drugą falą epidemii i nowy minister będzie miał też czas na przygotowanie się na jesień, kiedy koronawirus będzie się łączył z sezonem grypowym.

