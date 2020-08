Trener Bayernu Monachium: Lewandowski to najlepszy napastnik na świecie

Serwis "OptaJoe" podkreśla, że Robert Lewandowski jest dopiero drugim piłkarzem w historii, który w jednym sezonie Ligii Mistrzów zdobył przynajmniej 15 bramek. Pomimo tego, trener Bayernu zaznacza, że polski piłkarz nie myśli o rekordach, a najważniejsze jest dla niego dobro całego zespołu.

– Robert nie myśli o rekordach. W starciu z Olympique Lyon dążył do tego, aby zdobyć trzeciego gola po to, by rozstrzygnąć losy całego spotkania. To dla nas bardzo ważne, że on tak dużo robi dla zespołu i jest kluczowym graczem naszej drużyny – ocenił Niemiec.

– Lewandowski jest bardzo niebezpieczny przed bramką rywali, ale o tym wszyscy wiemy. On jednak potrafi także wspomóc defensywę. Dla mnie to najlepszy napastnik na świecie. Mam nadzieję, że będzie kontynuował swoją serię i w meczu z PSG zaprezentuje swoje najlepsze cechy oraz strzeli gola – podsumował szkoleniowiec Bawarczyków.

