Seniorzy, którzy dyktują trendy

Dojrzałym kobietom poleca wyraziste kolory. „Kolorowa dojrzała kobieta nigdy nie będzie »przeźroczysta«” – radzi, pozując do zdjęcia w kwiecistych spodniach. Zachęca do wybierania wzorzystych tkanin. Paniom, które chcą się poczuć kobieco, poleca sięgnięcie po sukienki. Krystynę Bałakier, stylistkę i blogerkę 60+, na Instagramie śledzi blisko 30 tys. osób. Jest zaliczana do grona czołowych polskich silver influencerów, czyli osób 50+, które dzięki aktywności w sieci lansują trendy.