Sąd unieważnił uchwałę o "strefie wolnej od ideologii LGBT". Jest uzasadnienie

14 lipca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wydał wyrok w pierwszej z tych spraw – postanowił uznać zarzuty RPO i unieważnić uchwałę gminy Istebna z września 2019 r. RPO otrzymał teraz odpis wyroku.

"Po pierwsze owa ideologia LGBT w żaden sposób nie została dookreślona w uchwale. Nie jest to termin na tyle jasny i precyzyjny, a przynajmniej niekontrowersyjny, by można było posłużyć się nim w taki sposób, jak to zostało zrobione w zaskarżonej uchwale, czyli bez doprecyzowania. Stwierdzenie, że gmina będzie strefą wolną od ideologii LGBT rodzi proste pytanie – czyli od czego?" – czytamy w wyroku.

"Termin 'strefa wolna od ideologii LGBT' de facto odnosi się do ludzi z tego grona, bezpośrednio ich dotyka. Tłumaczenie, że LGBT to nie ludzie, a ideologia, jest przymykaniem oczu na rzeczywistość, kiedy nie chce się dostrzec pełnych konsekwencji takich słów" – napisał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

"Wszystko to prowadzi do zasadniczego wniosku, w myśl którego tak sformułowana uchwała Rady Gminy Istebna dotyczy ludzi z grona LGBT i ma dla nich skutek dyskryminujący, a ta dyskryminacja polega na wykluczeniu ze wspólnoty" – podsumowali sędziowie.

