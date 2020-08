Korwin-Mikke zasnął podczas wywiadu? Nagranie hitem sieci

Polityk Konfederacji Janusz Korwin-Mikke był jednym z gości Agnieszki Gozdyry w programie "Debata Dnia" w Polsat News. Program jest szeroko komentowany ze względu na tezy głoszone przez posła. Doszło nawet do spięcia między nim a prowadzącą. To jednak nie wszystko. Po sieci krąży nagranie pokazujące fragment programu. Widzimy na nim jak nagle Korwin-Mikke odchyla się mocno do tyłu i przez pewien czas pozostaje w tej pozycji, gdy trwa dyskusja.

Internauci natychmiast orzeki, że polityk po raz kolejny zasnął. Na pytanie dziennikarki Karoliny Hytrek-Prosieckiej czy "naprawdę zasłabł czy swoim zwyczajem poszedł spać", gospodyni programu doparła: "Pan poseł chwilami przybierał, nazwijmy to, wygodniejszą pozycję".

Sugestie internautów nie są bezpodstawne. Po uroczystej inauguracji Sejmu IX kadencji na Twitterze Dariusza Jońskiego z SLD pojawiło się bowiem intrygujące zdjęcie. "Zasłuchany Janusz Korwin-Mikke podczas wystąpienia Roberta Winnickiego z Konfederacji" – taki opis do fotografii zamieścił Joński. I rzeczywiście – na zdjęciu widać jednego z liderów Konfederacji, który prawdopodobnie zasnął w ławie sejmowej.

Sam zainteresowany tłumaczył wóczas, że nie zasnął, tylko myślał. " Zawsze lepiej mi się słuchało z zamkniętymi oczami" – przekonywał.