Rząd pomoże Warszawie ws. "Czajki" pod jednym warunkiem. "Czekamy na decyzję Trzaskowskiego"

W minioną sobotę doszło do kolejnej awarii oczyszczalni ścieków "Czajka" w Warszawie. Uszkodzeniu uległa rura przesyłowa, która odprowadza nieczystości do oczyszczalni. W tej chwili prowadzony jest awaryjny zrzut ścieków do Wisły, skutkiem czego w ciągu każdej sekundy do rzeki trafia kilka tysięcy litrów ścieków.

Całą sytuację komentował na antenie Radia Zet szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jak zapewnił, rząd jest w stałej gotowości do przyjścia z pomocą władzom stolicy w naprawie infrastruktury oraz usuwaniu skutków awarii. Zaznaczył jednak, że ewentualna pomoc jest uzależniona od działań, jakie podejmie administracja Trzaskowskiego.

– Władze nie potrafiły zapobiec kolejnej awarii i to bardzo poważne oskarżenie w kierunku władz miasta. Jest pełna deklaracja pomocy, ale by moc otrzymać pomoc, trzeba powiedzieć, co jest potrzebne, władze Warszawy muszą się dookreślić. Czekamy na decyzje Trzaskowskiego – powiedział Dworczyk.

Polityk wskazał również, że współpraca między rządem a władzami Warszawy ws. awarii już została nawiązana. – Zostały już przekazane dokumenty dotyczące budowy poprzedniego rurociągu alternatywnego. Miasto poprosiło o plany, przekazaliśmy je plus jest deklaracja wykorzystania rur do budowy tego bypassu – stwierdził.

Kolejna awaria

– Niezależnie od tego, co się zdarzyło, to władze miasta nie potrafiły zapobiec kolejnej awarii. To bardzo poważne oskarżenie pod adresem władz Warszawy – dodał polityk.

Jego zdaniem jest za wcześnie, aby mówić o powodach awarii, natomiast według jego wiedzy "nie zostały wykonane rekomendacje i wytyczne Wód Polskich".

