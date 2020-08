Duchowny nie wytrzymał. O Wałęsie: "Co za podły człowiek"

Były przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, były prezydent Lech Wałęsa wział dziś udział w tzw. forum obywatelskim, zorganizowanym w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku z okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Przy tej okazji Wałęsa postanowił umniejszyć rolę papieża Jana Pawła II w obalaniu komunizmu.

– Nikt nie wierzył, że możliwe jest w tych warunkach przewrócenie komunizmu. A do końca zbliżała się druga tysiąclatka chrześcijaństwa. Wymodliliśmy papieża Polaka – mówił Wałęsa. – I żeby było jasne, nie papież przewrócił komunizm. Nie przesadzajmy! – dodał były prezydent.

Wypowiedź Wałęsy spotkała się z entuzjazmem prof. Magdaleny Środy. Ostro skomentował je jednak ks. Daniel Wachowiak. "Co za podły człowiek. I od lat bardzo pogubiony. Z potężnym ego niszczącym duszę" – napisał na Twitterze duchowny.

Odpowiedział mu Waldemar Kuczyński. "Kiedy to prawda proszę księdza. Wałęsa nie powinien tego powiedzieć, bo po co? Ale to nie Papież przewrócił komunizm, ani nie Wałęsa. Mieli swój wkład. Komunizm przewrócił się sam, przez spróchnienie, po popchnięciu go przez Gorbaczowa i Reagana – napisał były minister przekształceń własnościowych. "To w jaki sposób Lech Wałęsa gospodaruje prawdą jest od lat zatrważające" – odparł duchowny.

