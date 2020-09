Jaruzelska: "Margot" wykorzystuje kobiety, mamy do czynienia z ideologicznym Kalibabką

Przypomnijmy, że w piątek sąd zwolnił Michała Sz. vel Małgorzatę "Margot" Sz. z aresztu tymczasowego. Aktywista LGBT został zatrzymany 7 sierpnia w związku z zarzutami o naruszenie nietykalności cielesnej oraz zniszczenie mienia.

Tego samego dnia na facebookowym profilu "Stop bzdurom" opublikowano zdjęcie aktywisty. Wykonuje na nim wulgarny gest. Zachowanie Michała Sz. wywołało falę komentarzy.

O zachowaniu aktywisty w studiu Polsat News rozmawiały warszawska radna Monika Jaruzelska i posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

"Ideologiczny Kalibabka"

– Jestem ostatnią osobą, która będzie mówiła młodym ludziom, jak mają się zachowywać. Granica jest wtedy, gdy nie zachowujemy przemocy do drugiej osoby, a "Margot" tego nie robiła – tłumaczyła wspierają działania Michała Sz. Scheuring-Wielgus.

W odpowiedzi Jaruzelska zwróciła uwagę posłance, że Michał Sz. użył przemocy wobec działacza organizacji pro-life, za co został zatrzymany.

–Tracicie państwo sojuszników (...) szukacie wrogów, żeby walczyć, a nie sojuszników, aby zwyciężać i pomagać ludziom. Mam nadzieję, że się mylę, ale z pozycji feministycznych powiem, że "Margot" jest osobą, która wykorzystującą kobiety (...) Mam nadzieje, ze przeproszę kiedyś za tę słowa: mamy do czynienia z ideologicznym Kalibabką – stwierdziła Jaruzelska.

– Opowiada pani bzdury, trzeba bronić praw człowieka i trzeba bronić tej grupy, która jest odczłowieczana – odpowiedziała wzburzona posłanka.

– Rozumiem, że chodzi też o to, aby mieć pewność co do wiarygodność tych, których bronimy – stwierdziła prowadzącą program dziennikarka.

Scheuring-Wielgus zapewniła w odpowiedzi, że ona ma pewność co wiarygodności Michała Sz. – Mnóstwo psychologów i profesorów ujęła się za "Margot" – dodała posłanka.

– I pytanie czy z myślą o nich nie powinna się (Michał Sz. - red.) zastanowić nad pierwszym gestem po wyjściu z aresztu – podsumowała dziennikarka.

