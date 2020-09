Awaria w "Czajce". Dworczyk: Warszawa zapłaci za koszty budowy mostu

Wczoraj Polska Agencja Prasowa podała, że rząd podjął decyzję w sprawie formy udzielenia pomocy władzom Warszawy w zażegnaniu kryzysu związanego z awarią oczyszczalni "Czajka.

– Wczoraj przedstawiliśmy bardzo precyzyjną propozycję władzom miasta, prezydentowi Trzaskowskiemu. Zostanie zbudowany most pontonowy, zgodnie z oczekiwaniami władz Warszawy – komentował te doniesienia szef KPRM w studiu radia TOK FM.

– Zostanie przekazana pełna dokumentacja projektowa, inżynieryjna tej konstrukcji, która była zbudowana w 2019 oraz zostaną odsprzedane lub wynajęte wszystkie elementy, które były niezbędne do zbudowania alternatywnego rurociągu, czyli rury, pompy i cały osprzęt. Mówię o odsprzedaży lub wynajęciu, bo część tego sprzętu, jak bardzo wydajne pompy, które są niezbędne przy takich instalacjach, są własnością przedsiębiorstwa Wody Polskie – tłumaczył Dworczyk.

Jak dodał szef KPRM, miasto zapłaci za koszty, które trzeba będzie ponieść przy budowie mostu pontonowego, koszty rury oraz dokumentacji inżynieryjnej, za którą Wody Polskie musiały zapłacić.

Do awarii kolektora przesyłającego ścieki do "Czajki" doszło w ubiegłą sobotę. Nieczystości trafią teraz do Wisły. To już druga awaria w tej oczyszczalni skutkująca zrzutem ścieków do rzeki. W związku z sytuacją Trzaskowski zwrócił się w poniedziałek do rządu o pomoc. Premier Mateusz Morawiecki odpowiedział pozytywnie i podjął decyzję o udzieleniu wsparcia Warszawie.

