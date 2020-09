Jaśkowiak odpowiada: Zupełne bzdury. Kłamią w żywe oczy

Chodzi o wypowiedź rzecznika, która padła wczoraj w TVN24. Mikołaj Pawlak mówił m.in. o sytuacji, do jakiej miało dojść w jednej z poznańskich szkół.

– A czy zagwarantuje pan, że wpuszczamy edukatorów do 20 tysięcy szkół i (że nie) będą wprowadzali takich treści, jak chociażby w Poznaniu, że wychwytują dziecko rozchwiane, zaniedbane, któremu dają jakieś środki farmakologiczne, żeby zmieniać jego płeć bez wiedzy i zgody rodziców i lekarzy? – pytał Pawlak. Według niego takie sytuacje "zdarzały się i były ostatnio rozpisywane w mediach".

Słowom RPD kategorycznie zaprzeczył prezydent Poznania. – Gdy takie osoby, tak zacietrzewione ideologicznie, które mają tak naprawdę klapki na oczach, nie rozumieją rzeczywistości i wprowadzają opinię publiczną w błąd. Kłamią w żywe oczy, bo to, co on mówi, to są zupełne bzdury o jakimś podawaniu jakiś specyfików dzieciom – powiedział w rozmowie z TVN24 Jacek Jaśkowiak.

Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała, że ani do niej, ani do prokuratur rejonowych jej podległych nie wpłynęło zawiadomienie dotyczące edukatorów seksualnych, którzy mieli podawać dzieciom tabletki na zmianę płci bądź inne tabletki podczas lekcji dotyczących edukacji seksualnej.

