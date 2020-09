"Czujemy się jak osoba ochlapana przez autobus". Poseł PSL o koalicji z PiS

– Zasadniczo różnimy się z PiS (...) Spieramy się o kwestie kardynalne (...) Wydaje mi się, że mogę ręczyć za cały klub – za ludowców i przyjaciół z Kukiz'15, Unii Europejskich Demokratów (...) – w kwestii niewchodzenia w koalicję z PiS-em – zapewnił polityk.

– Naprawdę nikt nie jest znudzony byciem w opozycji (...) Czujemy się jak osoba, która jest ochlapana przez autobus. Idziemy sobie normalnie ulicą – prowadzimy normalną politykę – a tu nas ochlapuje autobus co i rusz. Mimo że później ktoś nas przeprosi, zawsze człowiek jest ochlapany. Ja tak odbieram wszystkie informacje dotyczące koalicji PSL-u z PiS-em – mówi wiceprezes PSL Dariusz Klimczak. I dodaje: – My jako młode, nowe PSL, chcemy odkręcić stereotyp partii obrotowej.

– Mnie akurat nikt nie próbował przekonać, żebym dołączył do rządowej koalicji – wskazuje Klimczak. Czy Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby zastąpić Solidarną Polskę w koalicji rządowej? – Jest to wykluczone i praktycznie codziennie to dementuje nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz – odpowiada gość Marcina Zaborskiego.

