"Gdyby doszło do procesu...". Polityk PiS o Trzaskowskim: Może chcieć uciec w niepoczytalność

Prezydent Rafał Trzaskowski nie wyklucza, że przyczyną awarii rurociągu przesyłającego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni Czajka, był sabotaż. – Nie lubię teorii spiskowych, natomiast jesteśmy zobowiązani brać pod uwagę wszystkie ewentualności – podkreślił w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Podobne głosy pojawiły się wśród innych polityków opozycji. Na tym jednak nie koniec, bo zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji które chce, aby sprawdzono, czy do awarii "Czajki" nie doszło właśnie w wyniku np. sabotażu

Do sprawy odniósł się Marek Suski, który był dziś gościem programu "Jedziemy" na antenie TVP Info. Polityk PiS zarzucił Trzaskowskiemu i jego otoczeniu, że „popadają w paranoję". – A być może to jest taka metoda ucieczki w pomroczność jasną czy ciemną. Ostateczna obrona, gdyby doszło do procesu sądowego, żeby uciec w niepoczytalność – mówił Suski.

Polityk podkreślił, że takie są skutki tego, że "robi się kampanię, jeździ na urlopy, później zakłada się ruch, a w Warszawie sprawy leżą" – wskazał. – Co chwila jest jakaś katastrofa – stwierdził.

– A to ścieki z deszczu zalewają Warszawę, a to autobusy prowadzone są przez kierowców pod wpływem różnych środków, są ofiary śmiertelne. Dobrze by było, gdyby prezydent Warszawy zajął się sprawami Warszawy – wskazywał Suski.

Czytaj także:

"Jest zaufanym człowiekiem Nowogrodzkiej...". "DGP": Rekonstrukcja będzie potężnym wzmocnieniem jego pozycjiCzytaj także:

Z TVN24 do TVP Info. Kolejny dziennikarz zmienia stację