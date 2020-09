Były szef MSZ zostanie ambasadorem w USA? "Nowe życie zawodowe"

"Powinien wziąć się do roboty". Mocne słowa polityka z Warszawy o Trzaskowskim

Paweł Lisiecki szeroko komentował sytuację w Warszawie, gdzie doszło do kolejnej awarii w oczyszczalni "Czajka". – Jeżeli organy samorządowe nie radzą sobie z zarządzaniem miastem, to warto, by podały się do dymisji – zasugerował.