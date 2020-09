Spięcie w TVP Info. Zybertowicz starł się z posłem PO

Wszystko zaczęło się od dyskusji w TVP Info na temat ruchu społecznego Rafała Trzaskowskiego Nowa Solidarność i agenturalnej przeszłości Lecha Wałesy.

– W dynamikę ruchu Solidarności było wpisane agenturalne rozpracowywanie tego ruchu jako ruchu antytotalitarnego. I kluczową rolę w tym przedsięwzięciu odegrał człowiek, który twierdzi, że nie był "Bolkiem". W związku z tym na pół żartobliwie, na pół serio pytam się przedstawiciela Platformy, kogo oddelegujecie na odcinek TW "Bolka"? – zwrócił się do Urbaniaka Zybertowicz.

– Odpowiedź jest bardzo krótka. Tylko w waszych chorych głowach jest odcinek TW "Bolka". W naszych nie ma takiego problemu. Lech Wałęsa, (Władysław) Frasyniuk, (Jerzy) Borowczak, (Henryka) Krzywonos – to są bohaterowie Sierpnia 80 roku, których systematycznie niszczycie, tak samo jak niszczyliście wtedy w latach 80. Nic się nie zmieniło, tak jak PZPR do którego pan należał – zwrócił się do Zybertowicza Urbaniak.

"Oczekuję przeprosin"

Profesor natychmiast mu przerwał. – Panie pośle, nigdy nie byłem członkiem żadnej partii. W 1982 roku byłem uwięziony za działalność podziemną. Stosuje pan z jednej strony odmowę wiedzy, co do faktów dotyczących Lecha Wałęsy, a z drugiej strony opiera się pan na fałszywych informacjach. Oczekuję przeprosin z pana strony – oświadczył Zybertowicz.

– W takim razie przepraszam. Takie informacje o pańskiej działalności przed rokiem 80' zaczerpnąłem z mediów, ale w takim razie je sobie uzupełnię – stwierdził poseł PO.

Zybertowicz zaproponował Urbaniakowi lekturę książek Sławomira Cenckiewicza poświęconych Wałęsie. Polityk Platformy stwierdził jednak, że publikacje historyka nie są wiarygodne. – Czyta się je bardzo kiepsko i ma się duże wątpliwości, które pozostają – powiedział.

