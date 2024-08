Lisicki: Zachód potępia Rosję, milczy wobec zbrodni Izraela. Ziemkiewicz: Niebywała obłuda

Antony Blinken, sekretarz stanu USA, przybył w niedzielę do Tel Awiwu z dziewiątą wizytą od momentu wybuchu wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Tymczasem w niedzielnych nalotach na Strefę Gazy zginęło 21 osób, w tym dzieci. Od początku wojny w Strefie Gazy Izrael dopuszcza się licznych zbrodni wojennych.

Ziemkiewicz: Izrael okazał się pojętnym uczniem Hitlera

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skupili się m.in. na działaniach Izraela. – Mam wrażenie, że jesteśmy jedynym programem, w którym realnie się o tym mówi. Chodzi o dysproporcję w pokazywaniu przez media różnych dramatycznych zdarzeń ze Strefy Gazy, o których mówi się zupełnie inaczej niż podczas wojny Rosji z Ukrainą. O ile zbrodnie rosyjskie są bardzo szczegółowo pokazywane, wszyscy się oburzają, to często wielokroć bardziej drastyczne zdarzenia z wojny, którą toczy Izrael w Strefie Gazy praktycznie przechodzą bez echa – wskazywał red. naczelny "Do Rzeczy".

– Podam jeden przykład, który mnie zaszokował. Niedawno pojawiła się informacja, że czymś nagminnym w tych obozach, w których się trzyma Palestyńczyków, bez wyroku zresztą, są zbiorowe gwałty na tych Palestyńczykach. Później w debacie w telewizji izraelskiej eksperci rozmawiają, że w sumie to dobrze, że tak się robi, bo to ich trzyma w posłuchu – dodawał Paweł Lisicki.

Rafał Ziemkiewicz ocenił, że postawa Zachodu to "potężna amunicja dla bloku antyzachodniego". – Oni nic nie muszą robić, bo pokazują tylko niewiarygodną obłudę Zachodu. Od czasów Cartera Zachód wziął sobie na sztandary prawa człowieka i to właśnie dlatego jest on lepszy, niż reżimy, po czym Zachód popełnia samobójstwo. Miałem kiedyś takiego kolegę, który jak sobie popił, to nagle znikał i wracał ze stadem meneli na karku, których prowokował, a później chciał, żebyśmy go bronili. Mniej więcej tak się zachował Izrael. Najpierw zrobił bandycką akcję pod hasłem wykorzystania sytuacji do przeprowadzenia czystek etnicznych. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że celem wojny w Strefie Gazy nie jest żadne dopadnięcie Hamasu, bo to im dawno by się udało, ale ewidentnie widać, że Netanjahu chce dokonać czystki etnicznej. Armia izraelska dopuszcza się maksymalnych okrucieństw. Izrael okazał się pojętnym uczniem Hitlera – mówił Ziemkiewicz.

