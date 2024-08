"To decydujący moment" i "ostatnia szansa". Blinken wprost o wojnie

Amerykański sekretarz stanu przybył w niedzielę do Izraela, gdzie trwają rozmowy na najwyższym szczeblu w związku z napięciem na Bliskim Wschodzie. W poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami Antony Blinken określił te rozmowy jako potencjalną ostatnią okazję na doprowadzenie do zawieszenia broni w Strefie Gazy i uwolnienie stamtąd izraelskich zakładników.

Bliken w Izraelu: To być może ostatnia szansa na uwolnienie zakładników

– To decydujący moment – prawdopodobnie najlepsza, być może ostatnia okazja, aby sprowadzić zakładników do domu, doprowadzić do zawieszenia broni i skierować wszystkich na lepszą drogę do trwałego pokoju i bezpieczeństwa – powiedział Blinken przed spotkaniem z prezydentem Izraela Isaakiem Herzogiem.

Sekretarz stanu USA podkreślił, że prezydent Joe Biden polecił mu doprowadzenie porozumienia do końca i jego ostateczną finalizację. – Nadszedł czas, aby to zrobić. Nadszedł również czas, aby upewnić się, że nikt nie podejmie żadnych kroków, które mogłyby wykoleić ten proces – dodał.

Przypomnijmy, że intensyfikacja starań mających doprowadzić do rozładowania sytuacji na Bliskim Wschodzie nastąpiła w obliczu zapowiedzi Iranu i Hezbollahu dotyczącej przeprowadzenia ataku na Izrael. To zaś wiązało się z groźbą wybuchu wojny w tym regionie.

Warunek Iranu. Wtedy nie zaatakują Izraela

W ubiegłym tygodniu Reuters, powołując się na wysokich rangą irańskich urzędników, informował, że tylko porozumienie o zawieszeniu broni w Strefie Gazy powstrzyma Iran przed bezpośrednim odwetem na Izraelu.

Nakaz ataku wydał wcześniej najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. – Uważamy zemstę za nasz obowiązek – oświadczył w reakcji na zabójstwo politycznego przywódcy Hamasu Ismaila Hanijego, do którego doszło irańskiej stolicy.

Aby doprowadzić do zwieszenia broni między Izraelem a Hamasem w miniony weekend mediatorzy ze Stanów Zjednoczonych, Egiptu i Kataru spotkali się w Dosze. Wcześniej Biden stwierdził, że porozumienie w tej sprawie jest "bliżej niż kiedykolwiek". Do kolejnych rozmów dojdzie prawdopodobnie w środę lub w czwartek w Kairze.

