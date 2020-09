Zdjęcie Kaczyńskiego na wakacjach. Brudziński: Gdyby na taki rejs wybrali się pozerzy z PO...

W ubiegłym miesiącu europoseł PiS Joachim Brudziński opublikował na swoim profilu na Twitterze kilka wpisów i zdjęć dokumentujących wczasy, które spędzał m.in. w towarzystwie prezesa PiS. Politycy wypoczywali na Pomorzu Zachodnim, nad Zelewem Szczecińskim i w Świnoujściu.

"Śpijcie spokojnie stery Polski w dobrych rekach" – napisał w jednym ze swoich wpisów Brudziński, dodając zdjęcie Jarosława Kaczyńskiego prowadzącego łódź.

O zdjęcie zapytała polityka dziennikarka tygodnika „Sieci”.

– Gdyby na taki rejs po zalewie wybrali się pozerzy z PO, to mielibyśmy przegląd żurnalowy żeglarskiej mody z najdroższych kolekcji, a na kolację poszliby do pobliskiego Radissona – mówił Brudziński odnosząc się do opublikowanej przez siebie fotografii.

– Jarosław Kaczyński jest człowiekiem niezwykle ciepłym, skromnym, dowcipnym i ma dystans do siebie. Dlatego na tym znanym już zdjęciu wyglądaliśmy jak 90 proc. Polaków na urlopie. Tu nie ma strategii piarowskiej – przekonuje europoseł.