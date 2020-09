Merkel najlepszą kanclerz dla Polski? Gmyz nie ma wątpliwości: To mit

– To mit, że jest najlepszą kanclerz dla Polski, bo miała dziadka Polaka. Przykładem jest np. Nord Stream 2. To również Niemcy wybrały najdłuższy możliwy okres otwarcia rynku dla Polaków, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej – mówił w Polskim Radiu 24 Cezary Gmyz, korespondent TVP w Niemczech.