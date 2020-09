"Nasze drzwi są otwarte". Będzie koalicja PiS z Kukiz'15?

Wicerzecznik PiS pytany o rekonstrukcję, podkreślił, że w tej kwestii "nie ma sensu spekulować".

– Jestem dobrej myśli, mam nadzieję, że rozmowy zmierzają do szczęśliwego końca. Ale one jeszcze trwają. W związku z tym na razie nic konkretnego nie możemy powiedzieć – stwierdził. – Liczba medialnych spekulacji, często się wykluczających, jest ogromna. Mogę powiedzieć to, co mówię od dawna: nie ma sensu spekulować. Jak decyzje będą podjęte, wtedy kierownictwo polityczne przedstawi nową formułę rządu – dodawał.

Fogiel wypowiedział się również w głośnej kwestii ustawy o ochronie zwierząt, która miałaby uderzyć w przemysł futrzarski.

nie stawajmy się ofiarami agencji PR-owych i lobbystów, nie mówmy o ustawie ws. ochrony zwierząt w kontekście tylko jednego z jej zapisów o zakazie hodowli zwierząt futerkowych. Ta ustawa jest dużo szersza, porusza dużo więcej tematów.

– Badania pokazują, że ponad 70 proc. Polaków jest za tym, żeby radykalnie zwiększyć ochronę zwierząt. Raczej powinniśmy się domyślać, czego można się spodziewać w odbiorze społecznym – mówił.

– Dla mnie prawicowość to nie jest przyzwolenie na znęcanie się nad zwierzętami, czy bycie na postronku branży futrzarskiej. Dla mnie prawicowość, to szacunek do innych, do słabszych, również do zwierząt, który jest głęboko wpisany w nauczanie Kościoła. (...) Hodowcy zwierząt futerkowych nie powinni być zaskoczeni. Projektowany okres przejściowy to jedna rzecz. Druga rzecz to fakt, że my od lat o tym mówimy. Branża miała bardzo dużo czasu, żeby się przygotować – ocenił.

Czytaj także:

"Chyba do kategorii >>dobry człowiek<< nie należę". Lisicki zdecydowanie o nowej ustawieCzytaj także:

WP: Będzie kolejna dymisja. Minister rolnictwa spiera się z KaczyńskimCzytaj także:

"Nie jesteśmy ideałami, ale wyciągamy wnioski". Fogiel szczerze o zatrudnianiu rodzin w państwowych spółkach