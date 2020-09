Szczere wyznanie Bodnara: To moja największa porażka

Zapytany o swoją największą porażkę bez wahania wskazuje na kwestię praworządności. "Nie udało mi się wytłumaczyć obywatelom, dlaczego wprowadzone zmiany im zagrażają; nie są li tylko zmianami dotyczącymi określonych grup, np. sędziów. Próbowałem tłumaczyć to na różne sposoby, pokazywałem na przykładach, ale się nie udało. A rządzący zrobili to, co chcieli. To moja największa porażka" – podkreśla.

Pytany z kolei o swój największy sukces, Bodnar wskazał na poprawę sytuacji w zakresie relacji psychiatrii sądowej ze środkami zabezpieczającymi i osobami z chorobami psychicznymi w więzieniu. Drugim sukcesem, z którego jest dumny, było zorganizowanie trzech kongresów praw obywatelskich. "To były spotkania, podczas których zdefiniowano ogrom problemów i dano wskazówki, jak wiele z nich rozwiązać. To też spotkania, które dały wiele siły sektorowi organizacji pozarządowych. Myślę, że przez lata będziemy wracali do tego dorobku" – ocenia.

Bodnar chwali Jakiego

Bodnar stwierdził ponadto, że jego "personalne obiekcje" nie mogą wpływać na to, w jaki sposób sprawuje urząd RPO. Podkreślił, że za kilka rzeczy może wręcz pochwalić Ministerstwo Sprawiedliwości

"Pan minister Patryk Jaki przełamał pewien bezwład związany z pracą więźniów. Ten bezwład był zresztą związany z niezbyt fortunnym wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Pan minister Wójcik robi wiele dobrych rzeczy związanych ze stosowaniem konwencji haskiej regulującej kwestie porwań rodzicielskich. W niektórych aspektach procedury cywilnej również dostrzegam zmiany na lepsze. To wszystko oczywiście nie oznacza, że uważam, iż ogólny bilans działań ministerstwa jest pozytywny, ale umiem dostrzec plusy" – mówi w rozmowie z "DGP".

Czytaj także:

Wiadomo kiedy Sejm zajmie się "Piątką dla zwierząt"

Czytaj także:

Śmiszek reaguje na słowa Patryka Jakiego. "Musi kłamać"