"To nie jest sprawa prezesa i PiS-u". Fogiel o Romanowskim

W środę Prokuratura Krajowa poinformowała, że były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekroczył granicę i jest na terenie jednego z krajów UE. Jak donoszą media, polskie służby namierzyły już polityka i śledzą każdy jego ruch. Prokuratura na razie nie potwierdziła tych doniesień.

Romanowski powinien oddać się w ręce policji? "To jest jego decyzja"

Radosław Fogiel, zapytany na antenie Radia Zet o to, czy Marcin Romanowski powinien oddać się w ręce policji, odpowiedział: "To jest jego decyzja, zbyt skomplikowane na krótką piłkę". – Jeśli będzie miał gwarancję uczciwego procesu… Dziś bodnarowcy tego nie gwarantują – powiedział parlamentarzysta.

Na pytanie, czy wie, gdzie jest były wiceminister sprawiedliwości, polityk odpowiedział: "Nie mam zielonego pojęcia. Trudno mi powiedzieć". – Sprawa jest zbyt poważna, by żartować, choć przypomina się dowcip, gdzie była puenta: a może pobiegli do lasu? – mówił Radosław Fogiel.

Poseł PiS postawił jednocześnie pytanie, czy poszukiwania Marcina Romanowskiego nie są "robieniem szopki, by sprawę rozegrać politycznie". – Nie wiemy, czy to nie jest próba odwrócenia uwagi od wysokich cen przed świętami. Po tej władzy można się spodziewać wszystkiego – stwierdził.

Fogiel: Prokuratura bodnarowców nie daje gwarancji apolityczności

Zdaniem polityka w sprawie docierają do nas sprzeczne doniesienia. – Mamy tylko domysły, plotki, a takie plotki budzą wątpliwości, czy procedura jest rzeczywiście realizowana, czy władze udają, że się ukrywa, przedłużają to, bo np. zatrzymanie jest im przydatne w jakimś konkretnym momencie – mówił gość Radia Zet.

Na pytanie, dlaczego Jarosław Kaczyński nie zaapeluje do Marcina Romanowskiego, by oddał się w ręce policji, Radosław Fogiel odpowiedział: "To nie jest sprawa Jarosława Kaczyńskiego i PiS". – Problemem jest to, że przejęta nielegalnie przez bodnarowców prokuratura nie daje gwarancji apolityczności – powiedział parlamentarzysta.

Czytaj też:

"Ich miejsce jest w czyśćcu". Hołownia chce rozliczeńCzytaj też:

Poseł grzmi do PiS: Gdzie wszyscy go ukrywacie?